Арка, шароварщина і компроміс по-українськи

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арка дружби народів

Якщо сідаєте за стіл переговорів з минулим, воно не відпустить у майбутнє

Спочатку була Арка. Потім вирішили робити реформи. Проєвропейські. Арку вирішили пофарбувати в кольори веселки. Модно. Молодіжно. Сучасно. Актуально. Почали фарбувати. Але тут прийшли скріпи. Зазвичай завжди, коли роблять реформи, то приходять або скріпи, або корупціонери. Або корупціонери зі скріпами.

В принципі, коли робиш реформи, завжди є незадоволені. Вони виграють від минулого. І не хочуть міняти. І їх не можна слухати. Тому що вони пропонують або нічого не робити. Або компроміс. Компроміс зі скріпами. Це як якщо раніше ви спалювали відьом, то тепер це не можна робити. І ви їх грієте в мікрохвильовці. Але рідко. Але відьми є.

Компроміс з корупціонерами. Це коли схеми треба прибрати, але не всі. Та не до кінця. Так і роблять всі реформи в Україні. Не до кінця. Компромісно. Ось НАБУ зробили, а прослушку їм не дамо. І так, антикорупційний суд їм не дамо. А то ще всіх посадять. Це ж не компроміс. Це ж не шлях до єднання. Адже корупціонери теж частина народу. І їх думку треба поважати.

Це як боротися з контрабандою, але не вводити касові апарати. Ніби ж і з контрабандою боремося, але і людям, які її продають, не заважаємо. Адже Народ. Частина суспільства. Не можна не враховувати їх інтересів.

Це як скасувати податкову поліцію, але Службу Фінансових Розслідувань не давати. Бо ж люди в СБУ і поліції позбавляться заробітку. Вони ж теж люди. Українці. Частина суспільства.

Єдиний спосіб робити реформи – це ламати через коліно. Не враховувати інтереси. Якщо ви сідаєте за стіл переговорів з минулим, то воно не відпустить вас в майбутнє. Чим би це минуле не було. То корупціонерами на Рендж Ровері, то скріпами в шароварах.

І була європейська арка. А тепер її доповнили шароварщиною. Компроміс. Може й вийде краще, ніж з реформами. Тому що виглядає кумедно. Вся арка у вишиванці була б вульгарною, а тепер, може, просто забавною. Одягли символ ЛГБТ у вишиванку. До речі, скріпи на таке швидше образитися повинні були б. Дивний компроміс. Український. Загадковий. І каже європейцям про загадкову українську душу. Коли корупціонери – це погано. Але корупціонери у вишиванці - вже ніби добре. Адже на Майдані стояли. Так просто це не зрозумієш. А тепер і символ є. Символ реформ по-українськи.

Переклад: Gazeta.ua

Джерело: блог Сергія Фурси

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