  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Фурса
    Думки вголос

    Арка, шароварщина і компроміс по-українськи

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Сьогодні, 08:02
    • Розсилка
    Арка дружби народів
    Арка дружби народів

    Якщо сідаєте за стіл переговорів з минулим, воно не відпустить у майбутнє

    Спочатку була Арка. Потім вирішили робити реформи. Проєвропейські. Арку вирішили пофарбувати в кольори веселки. Модно. Молодіжно. Сучасно. Актуально. Почали фарбувати. Але тут прийшли скріпи. Зазвичай завжди, коли роблять реформи, то приходять або скріпи, або корупціонери. Або корупціонери зі скріпами.

    В принципі, коли робиш реформи, завжди є незадоволені. Вони виграють від минулого. І не хочуть міняти. І їх не можна слухати. Тому що вони пропонують або нічого не робити. Або компроміс. Компроміс зі скріпами. Це як якщо раніше ви спалювали відьом, то тепер це не можна робити. І ви їх грієте в мікрохвильовці. Але рідко. Але відьми є.

    Компроміс з корупціонерами. Це коли схеми треба прибрати, але не всі. Та не до кінця. Так і роблять всі реформи в Україні. Не до кінця. Компромісно. Ось НАБУ зробили, а прослушку їм не дамо. І так, антикорупційний суд їм не дамо. А то ще всіх посадять. Це ж не компроміс. Це ж не шлях до єднання. Адже корупціонери теж частина народу. І їх думку треба поважати.

    Це як боротися з контрабандою, але не вводити касові апарати. Ніби ж і з контрабандою боремося, але і людям, які її продають, не заважаємо. Адже Народ. Частина суспільства. Не можна не враховувати їх інтересів.

    Це як скасувати податкову поліцію, але Службу Фінансових Розслідувань не давати. Бо ж люди в СБУ і поліції позбавляться заробітку. Вони ж теж люди. Українці. Частина суспільства.

    Єдиний спосіб робити реформи – це ламати через коліно. Не враховувати інтереси. Якщо ви сідаєте за стіл переговорів з минулим, то воно не відпустить вас в майбутнє. Чим би це минуле не було. То корупціонерами на Рендж Ровері, то скріпами в шароварах.

    І була європейська арка. А тепер її доповнили шароварщиною. Компроміс. Може й вийде краще, ніж з реформами. Тому що виглядає кумедно. Вся арка у вишиванці була б вульгарною, а тепер, може, просто забавною. Одягли символ ЛГБТ у вишиванку. До речі, скріпи на таке швидше образитися повинні були б. Дивний компроміс. Український. Загадковий. І каже європейцям про загадкову українську душу. Коли корупціонери – це погано. Але корупціонери у вишиванці - вже ніби добре. Адже на Майдані стояли. Так просто це не зрозумієш. А тепер і символ є. Символ реформ по-українськи.

    Переклад: Gazeta.ua

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    суд НАБУ ЛГБТ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ