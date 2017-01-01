Духовні скріпи проти «Євробачення»

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роботи з оновлення Арки Дружби народів у Києві

Скріпи роблять людей біднішими. І зроблять нас біднішими теж

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Скоро к нам приедут… В общем, кто-то приедет. Будет Евровидение, которое мы на свою голову выиграли год назад. Понятно, что получить прибыль на этом мы не сможем. Особенно если учитывать затраты на ремонт дорог и установку потемкинских деревень. Но это и не цель. Главное – продавать страну. Нам надо продать Украину так прекрасное место. Для путешествий. Для инвестиций. Нам надо понравится. Потому что в мире очень слабо себе представляют, что такое Украина. Это крайне важно в современном мире.

Поэтому для нас есть две целевые аудитории. Это гости, которые приехали послушать. И это журналисты. С гостями все понятно. Каждое селфи на фоне цветущих каштанов увеличивает поток туристов. Каждое фото дешевого пива и водки увеличит загруженность рейсов Ryanair. Это хорошо. И нам повезло, что конкурс в мае, а не ноябре.

А с журналистами сложнее. Для нас сложнее. Они приедут и будут писать. И для нас крайне важно, что они напишут. И чем предстанет Украина. То ли бедной страной в которой идет война, то ли перспективным местом, полным возможностей. То ли дремучей варварской страной, полной скреп, то ли современным обществом, готовым к интеграции с цивилизованным миром. А теперь мы сами можем решить, шансов на что у нас больше в данный момент. Ни один западный журналист не прошел бы мимо Арки-радуги. Вот правда. Они бы делали фото. И постили в фейсбук. Они бы писали репортажи. Это был бы шикарный паблисити для страны. Но если арку не дадут разрисовать и кучка диких нациков будет продолжать там караулить маляров, то про это тоже напишут. И будь уверены, напишут так, как видят эту ситуацию. А для любого человека из цивилизованной страны это дикость. Так уж получилось. Те люди, кто выступают за толерантность, живут лучше. Если, конечно, они случайно не сидят на море нефти. Но в целом, чем богаче страна, тем меньше там скреп. Чем богаче страна, тем она толерантнее. И мы можем бесконечно спорить о причине и следствии. Что происходит раньше. Люди богатеют и потом становятся терпимее, либо уважение и терпимость помогают им стать богаче. Хотя бы благодаря уважению к праву и закону и к правам других людей.

Ответ не важен, что причина, а что следствие. Ключевое другое. Для западного человека подобная ситуация является не допустимой. Это варварство. И да, защита тех или иных меньшинств на Западе является крайне важным делом. К которому приковано очень много внимание. Это не хорошо и не плохо. Это факт. И для любой такой темы выделять и время и ресурсы. Это тоже факт. Он нам может нравится или нет. Мы можем его высмеивать или негодовать. Но это факт. Который мы обязаны учитывать. Который обязана учитывать власть. И нам это крайне важно. Потому что деньги на Западе. И технологии на западе. Именно Калифорния определяет будущее, а никак не блюстители традиций из афганского кишлака.

Так вот, если история с радугой закончится тем, что крайне правые не дадут ее разукрасить, то перед лицом всей Европы и США мы будем выглядеть дикими варварами. Мы можем с этим не согласится. Но нас не спросят. Наше мнение в данном случае никого интересовать не будет. В конце концов, какая разница как папуас объясняет свое нежелание фотографироваться, когда считает, что вспышка высосет из него душу. Он так и останется папуасом. Объектом насмешек. И только. Украина получит имидж близкий к чеченскому, где геев могут мучать и убивать. И плевать, что наша ситуация совершенно другая. В прессе все будет выглядеть именно так. И вместо хорошего пиара мы получить информационный удар. Такое уже было однажды. С Евро-2012. Шанс который мы упустили.

Что должна сделать власть? Все как всегда просто. Закон превыше всего. Если какие-то люди нарушают закон, то должна приехать полиция и забрать их в каталажку. Это вопрос национальной безопасности. И это не смешно. Для Украины крайне важен экономический успех. А он, в свою очередь, сейчас сильно зависит от имиджевой составляющей. И если западный обыватель нам простит коррупционный суд, то варварство и дикость он не простит точно. Как бы не иррационально это не звучало.

И скрепы в очередной раз победят разум. Скрепы делают людей беднее. И сделают нас беднее тоже.

Кто будет рад этому? Русские. Кто им традиционно помогает? «Патриоты». Что ж с этим делать…

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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