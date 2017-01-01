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    Думки вголос

    Хто змусив водіїв у засніженому Києві обрати авто, а не громадський транспорт?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Сьогодні, 10:58
    • Розсилка

    Сьогоднішній снігопад паралізує будь-яке місто – і в США, і в ЄС

    Мовою оригіналу

    Люди, которые сегодня будут ругать Кличко, с утра проснулись, выглянули в окно, увидели снегопад и все равно сели за руль. И кто теперь им доктор?

    Или то Кличко заставил их выбрать машину, а не общественный траспорт? И, конечно, нет ничего проще, чем расчищать дороги, забитые машинами, стоящими в пробке. Тем более что такой снегопад парализует любой город – что в США, что в ЕС.

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    Или все эти люди живут за городом и у них не было выбора? Да, парковки нужны. И инфраструктуры не хватает. Но самая большая проблема, когда не хватает «на подумать».

    Джерело: блог Сергія Фурси
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Київ
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