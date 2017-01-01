Хто змусив водіїв у засніженому Києві обрати авто, а не громадський транспорт?
- Сьогодні, 10:58
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Розсилка
Сьогоднішній снігопад паралізує будь-яке місто – і в США, і в ЄС
Мовою оригіналу
Люди, которые сегодня будут ругать Кличко, с утра проснулись, выглянули в окно, увидели снегопад и все равно сели за руль. И кто теперь им доктор?
Или то Кличко заставил их выбрать машину, а не общественный траспорт? И, конечно, нет ничего проще, чем расчищать дороги, забитые машинами, стоящими в пробке. Тем более что такой снегопад парализует любой город – что в США, что в ЕС.
Или все эти люди живут за городом и у них не было выбора? Да, парковки нужны. И инфраструктуры не хватает. Но самая большая проблема, когда не хватает «на подумать».