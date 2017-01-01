Російська дипломатія: з дна річки йдуть жалюгідні бульбашки

Матвій Ганапольський Оглядач

Матвій Ганапольський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Росії Володимир Путін

«Дружба Путіна» - це коли сусіди з жахом бачать в кожному русі Росії майбутню агресію і неухильно збільшують контингент НАТО на своїй території

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Я понимаю, что такое грозная страна – это Россия.

У неё ядерное оружие, у неё членство в Совете безопасности с правом вето. У неё посольства по всему миру, шпионы в каждом посольстве, а ещё есть Лавров и Захарова. А ещё есть международный авторитет, идущий от советских времён. При проклятом пьянице Ельцине, международный авторитет, конечно, слегка подупал. Но национальный лидер Путин восемнадцать лет неуклонно поднимал его.

И поднял.

И вот сегодня стало известно что великая грозная Россия в ответ на то, что Черногория раскрыла российский заговор по свержению власти в своей стране и окончательно решила вступать в НАТО, так вот, эта самая грозная Россия, в ответ приняла решение… запретить въезд высшим должностным лицам Черногории – общим числом семьдесят человек.

Ещё раз, чтобы вы всё тонко прочувствовали.

В ответ на то, что совершенно чужая страна!, крохотная страна после попытки российского переворота!, окончательно решила вступить в НАТО, Россия банит въезд её руководства!

Банит точно так, как банит французские сыры или тушки венгерских гусят.

Понимаете, что происходит? Из всего могучего арсенала воздействия на соседей, от швыряния на их голову атомной бомбы и введение зелёных человечков до экономической заинтересованности и привлекательности высокими стандартами демократии и уровня жизни, у России, в отношении крохотной Черногории осталось только одно жалкое и ничтожное средство – закрыть руководству въезд в благословенную Россию.

Конечно, мы уже слышим, как из Черногории доносится плач и вой несчастных забаненых, из-за того, что они не смогут постоять в очереди в мавзолей Ленина.

Короче, последний довод «российских королей» — забанить соседнего премьера, как сырокопчёную французскую колбасу.

Знаете, это даже не «дно», о котором говорится в знаменитом афоризме Леца, это ниже этого дна.

Перед нами «руины Путина», который довёл страну до полной потери международного авторитета, до «радиоактивности», когда на «20-ке», никто не хочет сидеть с ним за одним столом.

Перед нами «позор Путина» — Макрон мочит RT и Sputnik, а президент лишь кривит губки и скромно опускает взгляд.

Перед нами «дружба Путина» — это когда соседи с ужасом видят в каждом движении России грядущую агрессию и неуклонно увеличивают контингент НАТО на своей территории.

И в ответ на всё это осталось одно оружие, последнее средство сокрушительной победы над проклятым западным врагом – запретить врагу появляться на территории России, как запрещали въезд в Россию турецким помидоркам и польским яблочкам.

Со дна реки идут жалкие пузыри.

Господин Путин, а где российская дипломатия?

— Она утонула.

Джерело: Эхо Москвы

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