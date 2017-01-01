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    Думки вголос

    Росію весь час оточують лише вороги

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Сьогодні, 22:14
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Якщо імпотенти з КПРС лягли в могилу без копійки за душею, то нинішня влада в Росії саме щоб вкрасти

    Мовою оригіналу

    Я родился в 1953 году, и сколько я себя помню, мы враждовали с Америкой. Вначале враждовал СССР, люди постарше это помнят – все было как сегодня. Рассказывали, что Америка «чмо», только  слова такого не знали. Естественно, говорили, что мы круче, но в подтверждение приводился только космос, все остальное было в очередях. По телевизору полоскали мозги про империализм, а вместо Соловьева и Киселева был журнал «Крокодил», где славный Борис Ефимов рисовал жирных миллиардеров, обнимающих атомную бомбу и рабочих, которые шли с плакатом «Мы за мир».

    Боролись против Солженицына и Сахарова, митингующих рабочих расстреливали в Новочеркасске. Друзей у  СССР было много, но кого силой приволокли в  «совок», их и назвали друзьями. То, что лишь назвали, свидетельствует факт, что все они в результате разбежались. Все, даже куба убежала и ждет, когда же, наконец, американцы начнут инвестировать в ее экономику.Так вот всю мою жизнь всех вокруг себя моя страна называла «врагами», и так год за годом. И вот прошло более 60 лет, и все как прежде: держа в руках американский айфон, летая на американском «Боинге» и делая компьютерную томографию на американском аппарате «Дженерал Электрик», по ящику, брызгая слюной, мне рассказывают про врага-Америку. Как всегда, ничего не противопоставляя убеждают, что тут лучше. Вместо бывших украденных стран Балтии, теперь краденные Крым и Донбасс. «Островом Свободы» теперь является Иран – как известно, вместе с ним Россия грозит Америке  — какие-то страхи за переход за  какую-то «красную черту» в Сирии. Вместо Сахарова теперь Навальный, вместо Солженицына мой коллега Плющев, которого мочат в  центральных программах, впрочем, повышая его рейтинг.

    Отличие лишь в одном – если импотенты из КПСС легли в могилу без гроша в кармане, то эти у власти именно  чтобы украсть. Вот и все отличие.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія США Сирія путінський режим СРСР
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