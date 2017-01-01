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    Думки вголос

    Росія - країна некромантів і некрофілів

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Сьогодні, 21:36
    • Розсилка

    Такі культури довго не живуть, адже винищують всіх кращих, а потім деградують, тому що нікому більше підтримувати потенціал розвитку

    Мовою оригіналу

    Целование мощей, отправление частей тел мертвецов на МКС, хождение с портретами усопших называя их бессмертный полк, хранение мумии в центре столицы в зигурате... и страстная тяга к убийствам и жертвоприношениям на войне, в тюрьмах... все это похоже на один бесконечный ритуал попытки оживления мертвых.

    Культ мертвых в государственном масштабе. Поклонение трупам. И чем больше их в этой логике - тем лучше. Это, очевидно, уже в бессознательном, возможно уже генетическое.

    Такие культуры долго не живут, потому как истребляют всех лучших, а потом деградируют и коллапсируют, потому как некому больше поддерживать потенциал развития. И конечным результатом становится, наконец то, такая им долгожданная и желанная - смерть.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія путінський режим смерть
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