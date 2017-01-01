Росія - країна некромантів і некрофілів

Мирослав Гай Блогер

Мирослав Гай

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Такі культури довго не живуть, адже винищують всіх кращих, а потім деградують, тому що нікому більше підтримувати потенціал розвитку

Мовою оригіналу

Целование мощей, отправление частей тел мертвецов на МКС, хождение с портретами усопших называя их бессмертный полк, хранение мумии в центре столицы в зигурате... и страстная тяга к убийствам и жертвоприношениям на войне, в тюрьмах... все это похоже на один бесконечный ритуал попытки оживления мертвых.

Культ мертвых в государственном масштабе. Поклонение трупам. И чем больше их в этой логике - тем лучше. Это, очевидно, уже в бессознательном, возможно уже генетическое.

Такие культуры долго не живут, потому как истребляют всех лучших, а потом деградируют и коллапсируют, потому как некому больше поддерживать потенциал развития. И конечным результатом становится, наконец то, такая им долгожданная и желанная - смерть.

Джерело: блог Мирослава Гая

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