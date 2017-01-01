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    Думки вголос

    Як на практиці виглядає реформа дорожньої поліції

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Сьогодні, 15:16
    • Розсилка

    Нехай ми ще не правова держава, але кроки робимо вірні

    Вечером, после тренировки, обнаруживаю, что все лампочки ближнего света и передние габариты не работают. Как оказалось, результат попадания машины в глубокую яму на нашем киевском бездорожье и перегорание ламп - даже днем я езжу со светом. У меня такое впервые, несмотря на все поездки по АТО.

    Десять вечера, на сто попаду только утром, еду домой.

    Первый полицейский патруль меня не заметил - были заняты неправильно препаркованной машиной.

    Уже недалеко от дома наталкиваюсь на вторую дежурную машину. Меня догоняют. Включаю аварийку и прижимаюсь к обочине. Подходят двое патрульных. Грамотно, контролируя меня с двух сторон. Представляются. Обращаются, что приятно, по украински.

    - Добрий вечір. Такий-то і такий-то. У Вас не працюють габаріти та фари ближнього світла. 
    - Так, перепрошую, але це форсмажорна ситуація. Завтра у терміновому порядку, зранку, відремонтую. 
    - Обов'язково це зробіть. Прошу, будь-ласка, пред'явіть Ваші права, технічний паспорт на авто, та страховий поліс.

    Передаю документы.

    - Цей страховий поліс вже не дійсний.
    - На жаль іншого, наразі, не маю.
    - Вибачаюсь, та на жаль це вже два порушення і ми маємо Вас оштрафувати.
    - Ех, розумію.

    Ідут к патрульной машине.

    -(жартую). А у Вас там знижок на штрафи для УБД немає.
    - У Вас є посвідчення УБД?
    - Ну, так.
    - Покажіть, будь-ласка.

    Расматривают документы и офицерский, сверяют с правами фото и фамилии.

    - Для учасників бойових дій, наявність страхового поліса не потрібна, при умові, що машина Ваша і Ви за кермом. Щасливої дороги. І відремонтуйте світло, будь-ласка. Допобачення.

    Отдают документы.

    Знаете?

    Это моя полиция. Вот несмотря на все огрехи, на засилие старых кадров, на беркутов...

    Эти двое полицейских остановили меня, проверили, объяснили права и были предельно вежливы, но убедительно настойчивы.

    Вот они и есть моя полиция. И в случаи ЧП или массовых беспорядков или других угроз я буду им помогать.

    Пускай мы еще не правовое государство, но шаги делаем верные.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Національна поліція України Київ реформа дороги поліція Києва
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