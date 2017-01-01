Як на практиці виглядає реформа дорожньої поліції

Мирослав Гай Блогер

Мирослав Гай

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нехай ми ще не правова держава, але кроки робимо вірні

Вечером, после тренировки, обнаруживаю, что все лампочки ближнего света и передние габариты не работают. Как оказалось, результат попадания машины в глубокую яму на нашем киевском бездорожье и перегорание ламп - даже днем я езжу со светом. У меня такое впервые, несмотря на все поездки по АТО.

Десять вечера, на сто попаду только утром, еду домой.

Первый полицейский патруль меня не заметил - были заняты неправильно препаркованной машиной.

Уже недалеко от дома наталкиваюсь на вторую дежурную машину. Меня догоняют. Включаю аварийку и прижимаюсь к обочине. Подходят двое патрульных. Грамотно, контролируя меня с двух сторон. Представляются. Обращаются, что приятно, по украински.

- Добрий вечір. Такий-то і такий-то. У Вас не працюють габаріти та фари ближнього світла.

- Так, перепрошую, але це форсмажорна ситуація. Завтра у терміновому порядку, зранку, відремонтую.

- Обов'язково це зробіть. Прошу, будь-ласка, пред'явіть Ваші права, технічний паспорт на авто, та страховий поліс.

Передаю документы.

- Цей страховий поліс вже не дійсний.

- На жаль іншого, наразі, не маю.

- Вибачаюсь, та на жаль це вже два порушення і ми маємо Вас оштрафувати.

- Ех, розумію.

Ідут к патрульной машине.

-(жартую). А у Вас там знижок на штрафи для УБД немає.

- У Вас є посвідчення УБД?

- Ну, так.

- Покажіть, будь-ласка.

Расматривают документы и офицерский, сверяют с правами фото и фамилии.

- Для учасників бойових дій, наявність страхового поліса не потрібна, при умові, що машина Ваша і Ви за кермом. Щасливої дороги. І відремонтуйте світло, будь-ласка. Допобачення.

Отдают документы.

Знаете?

Это моя полиция. Вот несмотря на все огрехи, на засилие старых кадров, на беркутов...

Эти двое полицейских остановили меня, проверили, объяснили права и были предельно вежливы, но убедительно настойчивы.

Вот они и есть моя полиция. И в случаи ЧП или массовых беспорядков или других угроз я буду им помогать.

Пускай мы еще не правовое государство, но шаги делаем верные.

Джерело: блог Мирослава Гая

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