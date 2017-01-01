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    Думки вголос

    За кого і чому потрібно голосувати на наступних виборах

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Сьогодні, 17:18
    • Розсилка

    Голосуйте за будь-кого, хто декларує західні цінності. Голосуйте за тих хто не заплямований в стосунках з РФ

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    Грядут выборы. За кого голосовать, если все уроды, воры, коррупционеры, ублюдки, монстры и других нет?

    Голосуйте хоть за Сатану. Но это должен быть проевропейский, проамериканский и антисоветский человек. Голосуйте хоть за Чекотилу, но он должен быть антироссийским.

    Сейчас, для страны, главная задача вырваться из совка. Нет такой жертвы, которая была бы большой, ради этой цели. И враг это знает. И РФ поднимет ставки и будет угрожать войной, спекулировать пленными, мучать экономикой...

    Украина должна закусить удила и бежать от Совка. Иначе смерть.Задача бежать от РФ, любых СССР, таможенных союзов...

    Почему я пишу проевропейских, а не проукраинских? Проукраинских купят или убьют, проукраинские настоящие только рождаются. И нам нужно создать среду, что бы они не уехали или не были перемолоты, а это возможно только при Западном векторе.

    Голосуйте за любого- кто декларирует западные ценности. Голосуйте за тех кто не замаран в отношениях с РФ. Нет таких? Голосуйте за тех кто меньше всего замаран.

    Всегда и везде голосуйте за будущее, а не за прошлое.

    Голосуйте за Украину.

    Джерело: блог Мирослава Гая

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