Крим на Донбас ми міняти не будемо
- Сьогодні, 15:03
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Розсилка
Й Донбас здавати не будемо теж
Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна – це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Лугансь.
Не можна ставитися до території України як до свого виборчого округу: де підтримують, за тих боремося, де не сприймають, тих викреслюємо. Боремося за всіх.
Відновлення суверенітету і територіальної цілісності, території України в кордонах 2013 року – це є наша мета. І ніхто, жодна політична сила чи жоден народний депутат, який намагається посіяти смуту, настрої поразки, нав'язати дискусію здачі території чи їх торгу, не зіб'є нас зі шляху відновлення ЄДИНОЇ і СОБОРНОЇ УКРАЇНИ.
Крим на Донбас не міняємо! Донбас не здаємо!
Джерело: блог Ірини Геращенко