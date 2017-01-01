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    Думки вголос

    Крим на Донбас ми міняти не будемо

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Сьогодні, 15:03
    • Розсилка

    Й Донбас здавати не будемо теж

    Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна – це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Лугансь.

    Не можна ставитися до території України як до свого виборчого округу: де підтримують, за тих боремося, де не сприймають, тих викреслюємо. Боремося за всіх.

    Відновлення суверенітету і територіальної цілісності, території України в кордонах 2013 року – це є наша мета. І ніхто, жодна політична сила чи жоден народний депутат, який намагається посіяти смуту, настрої поразки, нав'язати дискусію здачі території чи їх торгу, не зіб'є нас зі шляху відновлення ЄДИНОЇ і СОБОРНОЇ УКРАЇНИ.

    Крим на Донбас не міняємо! Донбас не здаємо!

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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