Крим на Донбас ми міняти не будемо

Ірина Геращенко Народний депутат України, віце-спікер

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Й Донбас здавати не будемо теж

Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна – це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Лугансь.

Не можна ставитися до території України як до свого виборчого округу: де підтримують, за тих боремося, де не сприймають, тих викреслюємо. Боремося за всіх.

Відновлення суверенітету і територіальної цілісності, території України в кордонах 2013 року – це є наша мета. І ніхто, жодна політична сила чи жоден народний депутат, який намагається посіяти смуту, настрої поразки, нав'язати дискусію здачі території чи їх торгу, не зіб'є нас зі шляху відновлення ЄДИНОЇ і СОБОРНОЇ УКРАЇНИ.

Крим на Донбас не міняємо! Донбас не здаємо!

Джерело: блог Ірини Геращенко

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