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    Думки вголос

    Сумнівна забудова, яка може вартувати столичній владі репутації

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Сьогодні, 22:28
    • Розсилка

    Попрощалися з Блаженнішим Любомиром Гузаром.

    Поки стояли в черзі серед киян, слухали спогади Кардинала, що їх транслювали на великому екрані біля Храму (дуже правильна ініціатива, дякую за цю можливість ще раз почути Його мудрість і історії життєвого шляху).

    Серед інших споминів, Блаженніший Любомир з цих архівних кадрів згадував, як прийшов на розмову до тодішнього мера Києва Олександра Омельченка про виділення землі під Патріарший Собор Воскресіння Христового, що став важливим центром для українських греко-католиків, для українства.

    Блаженніший з посмішкою в бороду, як то він завжди робив, згадував з екрану, що Сан Санич запитав, чи погодяться на землю на Лівому березі, і глава греко- католиків на то відповів , що головне - то земля під Храм , боротися за географію ділянки вони не будуть (та й розуміли, що на Правому не дадуть)....

    Цей Храм - дуже важливий для мільйонів греко-католиків, для пам'яті Любомира Гузара. І мені просто соромно, що прям біля Собору, попри те, що це були рекреаційні землі заповідника місцевого значення, втулили сумнівну багатоповерхівку. Й попри чисельні обіцянки Церкві зупинитися і не безчинствувати, забудовники, які не зрозуміло як отримали дозвіл на цю «свічку», тягнуть поверхи все вище. 

    В приміщенні Собору від такого близького будівництва пішли тріщини. Я знаю, скільки це безчинство намагалися зупинити священники, активісти, деякі мої чесні колеги по парламенту. І ім то обіцяли - і місто, і різні інстанції. 

    Сьогодні на прощання з Блаженнішим в повному складі прийшов Уряд, чиновники всіх рангів і віросповідань, представники місцевої влади, вони говорили правильні слова і хрестилися.

    Але, колеги, найкращою пам'яттю Велико Українцю і Його Справі буде наша чесність і повернення в законне русло ситуаціі з заповідником поблизу Храму, який чомусь став черговим будівельним майданчиком Києва. Не можна так.

    Я підтримую моїх колег проти сумнівної забудови, яка може вартувати Києву і владі репутації.

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    Сумнівна забудова, яка може вартувати столичній владі репутації
    Сумнівна забудова, яка може вартувати столичній владі репутації
    Сумнівна забудова, яка може вартувати столичній владі репутації

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Київ Любомир Гузар УГКЦ
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