Два роки з дня вбивства путінськими терористами 31 мирного маріупольця
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Рівно два роки тому в цей день в результаті обстрілу маріупольського мікрорайону «Східний» загинув 31 мирний житель
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Вечная память мариупольцам, погибшим от рук террористов вдохновленных Путином.
Ровно два года назад в этот день в результате обстрела Мариупольского микрорайона «Восточный» погибли 31 мирный житель.
В том числе двое детей и 17 женщин.
Десятки людей остались инвалидами на всю жизнь.
Верю, что обязательно прийдет час возмездия и каждый кто принимал участие в убийствах граждан Украины понесёт заслуженную ответственность!
Джерело: блог Антона Геращенко