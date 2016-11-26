Два роки з дня вбивства путінськими терористами 31 мирного маріупольця

Антон Геращенко Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

Антон Геращенко

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Маріуполь

Рівно два роки тому в цей день в результаті обстрілу маріупольського мікрорайону «Східний» загинув 31 мирний житель

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Вечная память мариупольцам, погибшим от рук террористов вдохновленных Путином.

Ровно два года назад в этот день в результате обстрела Мариупольского микрорайона «Восточный» погибли 31 мирный житель.

В том числе двое детей и 17 женщин.

Десятки людей остались инвалидами на всю жизнь.

Верю, что обязательно прийдет час возмездия и каждый кто принимал участие в убийствах граждан Украины понесёт заслуженную ответственность!

Джерело: блог Антона Геращенко

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