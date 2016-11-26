  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Антон Геращенко
    Думки вголос

    Два роки з дня вбивства путінськими терористами 31 мирного маріупольця

    • Антон Геращенко

      Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

    • Сьогодні, 14:04
    • Розсилка
    Маріуполь
    Маріуполь

    Рівно два роки тому в цей день в результаті обстрілу маріупольського мікрорайону «Східний» загинув 31 мирний житель

    Мовою оригіналу

    Вечная память мариупольцам, погибшим от рук террористов вдохновленных Путином.

    Ровно два года назад в этот день в результате обстрела Мариупольского микрорайона «Восточный» погибли 31 мирный житель.

    В том числе двое детей и 17 женщин.

    Десятки людей остались инвалидами на всю жизнь.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Два роки з дня вбивства путінськими терористами 31 мирного маріупольця
    Два роки з дня вбивства путінськими терористами 31 мирного маріупольця
    Два роки з дня вбивства путінськими терористами 31 мирного маріупольця
    Два роки з дня вбивства путінськими терористами 31 мирного маріупольця
    Два роки з дня вбивства путінськими терористами 31 мирного маріупольця
    Два роки з дня вбивства путінськими терористами 31 мирного маріупольця
    Два роки з дня вбивства путінськими терористами 31 мирного маріупольця
    Два роки з дня вбивства путінськими терористами 31 мирного маріупольця
    Два роки з дня вбивства путінськими терористами 31 мирного маріупольця
    Два роки з дня вбивства путінськими терористами 31 мирного маріупольця

    Читайте також

    Верю, что обязательно прийдет час возмездия и каждый кто принимал участие в убийствах граждан Украины понесёт заслуженную ответственность!

    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Маріуполь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ