Вбивство Вороненкова стає в один ряд з убивствами Литвиненка, Нємцова та Шеремета

Антон Геращенко Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

Антон Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Олександр Рудоманов Вбивство Вороненкова

Вороненкова було вбито за те, що він і його дружина дали правдиві свідчення про те, як готувалася анексія Криму та напад на Донбас

Мовою оригіналу

Только что на выходе из отеля «Премьер-Палас» был расстрелян бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков.

Один из нападавших был ранен телохранителем Вороненкова и задержан. Телохранитель также ранен. Врачи борються за его жизнь.

Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашение всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат.

Он был убит в отместку за то, что он и его супруга, дали правдивые показания о том, как готовилась аннексия Крыма и нападение на Донбасс.

Убийство Дениса Вороненкова становится теперь в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета.

КГБ СССР также убило немало лучших сынов России и Украины. Но и это не удержали Советский Союз от развала.

Приношу свои искренние соболезнования его супруге, родным и близким.

Джерело: блог Антона Геращенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»