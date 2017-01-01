Вбивство Вороненкова стає в один ряд з убивствами Литвиненка, Нємцова та Шеремета
- Сьогодні, 13:15
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Вороненкова було вбито за те, що він і його дружина дали правдиві свідчення про те, як готувалася анексія Криму та напад на Донбас
Мовою оригіналу
Только что на выходе из отеля «Премьер-Палас» был расстрелян бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков.
Один из нападавших был ранен телохранителем Вороненкова и задержан. Телохранитель также ранен. Врачи борються за его жизнь.
Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашение всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат.
Он был убит в отместку за то, что он и его супруга, дали правдивые показания о том, как готовилась аннексия Крыма и нападение на Донбасс.
Убийство Дениса Вороненкова становится теперь в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета.
КГБ СССР также убило немало лучших сынов России и Украины. Но и это не удержали Советский Союз от развала.
Приношу свои искренние соболезнования его супруге, родным и близким.
Джерело: блог Антона Геращенко