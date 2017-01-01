Що робити зі скандальною абонплатою за газ

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні о 16.00 НКРЕКП планує обговорення абонплати за газ

Насправді, думаю, обговорення абонплати не буде, а буде лекція, що ця абонплата на газ зменшить рахунки на тепло. Тому іі варто лишити. Це очевидно з того, як вже подаються матеріали.

Якщо таке відбудеться, то:

1) теплокомуненерго вийде крайнім, їм понизять тариф. Хоча у тому ж меморандумі з МВФ є і про абонплату для ТКЕ. Але тут її не вводять. Чому такий вибірковий підхід?

2) крайніми вийдуть сільські жителі, жителі райцентрів (де немає тарифу на тепло) та жителі Закарпаття (у них немає централізованого опалення, а індивідуальне).

Як би я робив:

1. Весь ріст тарифу на газ за попередні роки - це не вигоди облгазам. У них навпаки від цього впали обсяги прокачки газу, бо люди скорочують споживання. Облгази газ не продають, а лише транспортують. А ріст ціни був саме газу, як товару, а не тарифів облгазів.

2. Плату за газ і плату за транспортування розділити варто.

3. Мережі підтримувати потрібно. Навіть там, де мало користуються газом. Сезонність виручки облгазів теж є проблемою.

4. Тому я вважаю правильним плату за транспортування розділити на 2 частини: щомісячний фіксований платіж за утримання мереж і плата за транспортування в залежності від спожитого обсягу (грн/м.куб).

Але ця фіксована плата має бути у 5-10 разів менша від тоі відомої «абонплати» і у структурі плати за транспортування газу складати не більше 30%.

Це європейська практика, так у більшості країн Європи.

5. Сумарна тарифна виручка облгазів зрости може, бо інфляція і девальвація об'єктивно є, але не більше, аніж рівень інфляції за минулий період. Таке собі revenue cap, враховуючи всі обставини.

6. Всякі «неприродні» природні монополії типу «Газпостачсервіс», «Тисменицягаз», і тд, тарифи яких в 1,5-2 рази вищі від інших, мають бути злиті/об'єднані з іншими. Вони не відповідають економічним ознакам ефективних природних монополій. Такі проблеми треба вирішувати не тільки за рахунок споживачів.

7. Рішеня вступає у дію через 3-6 міс. після прийняття, всі його розуміють, всі до нього готові, субсидії працюють. Більше того, відразу всі розуміють чи буде «абонплата» на тепло і якою вона буде.

8. І НЕ КОРИСТУВАТИСЬ НЕПРАВДОЮ/ОБМАНОМ/МАНІПУЛЯЦІМИ У АРГУМЕНТАХ! І про трудові колективи не варто).

Джерело: блог Андрія Геруса

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