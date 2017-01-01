ГПУ та СБУ мають притягнути до відповідальності організаторів блокади Донбасу

Георгій Тука Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб

Георгій Тука

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокувальники Донбасу

Сьогодні в Мінську росіяни будуть викручувати руки нашій делегації: блокада, геноцид і таке інше

Сподіваюсь, компетентність нашої делегації дозволить витримати цей тиск.

Уряду, з моєї точки зору, зараз варто зосередитись на вирішенні інших питань:

незадовільний рівень комунікації з населенням призвів до вкрай негативних наслідків; зайва «утаємниченість» призвела до нерозуміння населенням тих викликів, перед якими стоїть держава, і тих надскладних проблем, які вирішуються постійно Урядом. Чому ми не поінформовуємо населення про наші портові потужності? Секрет? Для кого, для Росіїї??? З такою кількістю агентури і просто «вболівальників», Росія має всю інформацію! Чому ми не розповідаємо відверто про критичний стан ПАТ «Укразалізниця»? Чому лише вчора ми публічно провели нараду з металургами? Цих «чому» - безліч. Не інформуючи людей, ми дозволяємо розповсюджувати маячню і про «Роттердами», і про «торгівлю»... Мене відверто обурює, коли з нашої мовчазної згоди, різні популісти-покидьки, які в своєму житті «собачої будки не побудували», перелазять з екрана на екран, з трибуни на трибуну, сіючи в людях зневіру і відчай!

Генеральній прокуратурі та СБУ годі вже «спостерігати» - організатори «блокади» (Садовий, Березюк, Семенченко, Соболєв, Парасюк) мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності! Першу «штангу» влада влучила, випустивши з-під варти Лихоліта та Радченка під натиском Семенченка. Другої «штанги» бути не може!

Уряду та СБУ треба негайно розробити план заходів задля мінімізації негативних наслідків для промисловості і бюджету Украіни! Треба звернути особливу увагу на наступне: після ймовірного «віджиму» підприємств, розташованих на НКТ, Украіна не зможе вести з ними господарську діяльність. Це призведе до розриву виробничих ланцюжків в промисловості. Разом з тим, єдиною альтернативою постачання вугілля для металургів є США та Росія. Виходячи з того, що термін поставки із США складає біля трьох місяців, єдиним реальним джерелом вугілля є Росія. Розом з тим, є велика загроза того, що, під виглядом російського, ми будемо купувати вугілля із «віджатих» шахт ОРДЛи, що призведе до реальної фінансової підтримки терористів.

легко зпрогнозувати обурення працівників тих промислових підприємств, які будуть зупинені в результаті «блокади». Обурення цих людей буде спрямовано безпосередньо на самих «блокадників». Уряду треба вжити всіх заходів, аби унеможливити виникнення ймовірного протистояння між блокувальниками і робітниками підприємств! СБУ варто уважно моніторити ситуацію і миттєво й жорстко присікати будь-які провокативні акції спрямовані на розбрат і розкол держави! Такі провокації варто очікувати як з боку «представників трудових колективів», так і з боку «Самопомічі» з її тезою про «гангрену, яку треба відрізати»!

Джерело: блог Георгія Туки

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