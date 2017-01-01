ГПУ та СБУ мають притягнути до відповідальності організаторів блокади Донбасу
- Сьогодні, 12:17
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Розсилка
Блокувальники Донбасу
Сьогодні в Мінську росіяни будуть викручувати руки нашій делегації: блокада, геноцид і таке інше
Сподіваюсь, компетентність нашої делегації дозволить витримати цей тиск.
Уряду, з моєї точки зору, зараз варто зосередитись на вирішенні інших питань:
- незадовільний рівень комунікації з населенням призвів до вкрай негативних наслідків; зайва «утаємниченість» призвела до нерозуміння населенням тих викликів, перед якими стоїть держава, і тих надскладних проблем, які вирішуються постійно Урядом. Чому ми не поінформовуємо населення про наші портові потужності? Секрет? Для кого, для Росіїї??? З такою кількістю агентури і просто «вболівальників», Росія має всю інформацію! Чому ми не розповідаємо відверто про критичний стан ПАТ «Укразалізниця»? Чому лише вчора ми публічно провели нараду з металургами? Цих «чому» - безліч. Не інформуючи людей, ми дозволяємо розповсюджувати маячню і про «Роттердами», і про «торгівлю»... Мене відверто обурює, коли з нашої мовчазної згоди, різні популісти-покидьки, які в своєму житті «собачої будки не побудували», перелазять з екрана на екран, з трибуни на трибуну, сіючи в людях зневіру і відчай!
- Генеральній прокуратурі та СБУ годі вже «спостерігати» - організатори «блокади» (Садовий, Березюк, Семенченко, Соболєв, Парасюк) мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності! Першу «штангу» влада влучила, випустивши з-під варти Лихоліта та Радченка під натиском Семенченка. Другої «штанги» бути не може!
- Уряду та СБУ треба негайно розробити план заходів задля мінімізації негативних наслідків для промисловості і бюджету Украіни! Треба звернути особливу увагу на наступне: після ймовірного «віджиму» підприємств, розташованих на НКТ, Украіна не зможе вести з ними господарську діяльність. Це призведе до розриву виробничих ланцюжків в промисловості. Разом з тим, єдиною альтернативою постачання вугілля для металургів є США та Росія. Виходячи з того, що термін поставки із США складає біля трьох місяців, єдиним реальним джерелом вугілля є Росія. Розом з тим, є велика загроза того, що, під виглядом російського, ми будемо купувати вугілля із «віджатих» шахт ОРДЛи, що призведе до реальної фінансової підтримки терористів.
- легко зпрогнозувати обурення працівників тих промислових підприємств, які будуть зупинені в результаті «блокади». Обурення цих людей буде спрямовано безпосередньо на самих «блокадників». Уряду треба вжити всіх заходів, аби унеможливити виникнення ймовірного протистояння між блокувальниками і робітниками підприємств! СБУ варто уважно моніторити ситуацію і миттєво й жорстко присікати будь-які провокативні акції спрямовані на розбрат і розкол держави! Такі провокації варто очікувати як з боку «представників трудових колективів», так і з боку «Самопомічі» з її тезою про «гангрену, яку треба відрізати»!
Джерело: блог Георгія Туки
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