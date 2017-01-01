1500-річчя Києва - вигадана дата

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

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До Дня Києва

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Умиляет появившаяся практика отсчета возраста Киева - 1535 лет ему оказывается!

Напомню, что празднование «1500-летия Киева» в 1982 году не имело никакой исторической связи с реальной датой основания Киева (которую никто не знает), дата была взята условно, как повод провести грандиозное торжество, которые очень любил Брежнев и тогдашняя престарелая властная камарилья.

Киевляне, помню, весьма удивились, узнав, что их городу 1500 лет. Но спорить не стали ) Тем более, что многим выдали медали по этому поводу.

С тех пор появилось много новых, приезжих киевлян, которые не зная особо истории, дату «1500 лет» восприняли за чистую монету, и начали отсчитывать день рождения Киева, взяв за базу 1500 в 1982 году, а далее, как у своих детей, каждый год прибавляя по году...

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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