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    Думки вголос

    1500-річчя Києва - вигадана дата

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 20:19
    • Розсилка

    До Дня Києва

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    Умиляет появившаяся практика отсчета возраста Киева - 1535 лет ему оказывается!

    Напомню, что празднование «1500-летия Киева» в 1982 году не имело никакой исторической связи с реальной датой основания Киева (которую никто не знает), дата была взята условно, как повод провести грандиозное торжество, которые очень любил Брежнев и тогдашняя престарелая властная камарилья.

    Киевляне, помню, весьма удивились, узнав, что их городу 1500 лет. Но спорить не стали ) Тем более, что многим выдали медали по этому поводу.

    С тех пор появилось много новых, приезжих киевлян, которые не зная особо истории, дату «1500 лет» восприняли за чистую монету, и начали отсчитывать день рождения Киева, взяв за базу 1500 в 1982 году, а далее, как у своих детей, каждый год прибавляя по году...

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

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