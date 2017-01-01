Безвіз для України: почуття приниження має зникнути

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

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Безвізовий режим

Потрібно пам'ятати, що прикордонний офіцер в аеропорту може познущатися допитом не гірше слідчого з податкової поліції

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А ведь я помню, когда у нас был безвиз!

Мы садились на машину и запросто, по предъявлению загранпаспорта, въезжали, например, в Польшу или Венгрию. Можно было без визы слетать в Чехию, попить в Праге пива. Болгария была безвизовой страной для недорогого пляжного отдыха.

Ни в одну из смежных европейских стран украинцам почти все 90-е годы визы были не нужны. Не требовались ни приглашение, ни прочие «подтверждения цели поездки». Единственное, на границе часто просили показать некую сумму наличных денег. Не помню сколько, но весьма гуманную.

Потом началось вступление наших западных соседей в Евросоюз, а следом их присоединение к Шенгену, и вместо того чтобы приближаться к Европе, мы наблюдали, как нам машут ручкой, иногда со слезами на глазах. Дольше всех держала для нас открытыми границы Болгария – болгарам очень важны были туристы из Украины. Пока они не провели масштабную реновацию своих прекрасных курортов, мы и русские делали им кассу. Но желание жить в европейской семье оказалось сильнее кассы. И те же болгары согласились на экономические потери от сокращения турпотока. И не прогадали. Потери оказались временными – вездесущие немцы заполнили собой и золотые пляжи Болгарии тоже.

Но Западная Европа на моей памяти для нас была визовая всегда. И получая первые визы, тогда еще не шенгенские, а отдельно французская или немецкая, я бронировал через турагентства гостиницы строго под дни пребывания, и думал, что это временное неудобство для путешественника. Вот построим мы свою страну, преодолеем всякое наследие совка, победим бедность, и уже через несколько лет сможем ездить в Европу без всяких визовых препятствий.

Но жизнь повернула в другую сторону. И с тех пор уже больше 20 лет я почти ежегодно собираю документы для консульства европейской страны и постоянно волнуюсь, вдруг что-то не так?

Сейчас, когда нам сулят безвизовый режим в Европой уже в июне, я дую на воду, плюю через левое плечо и стучу по дереву. Не то, чтобы я остро хотел немедленно куда-то ехать или лететь. Скорее всего, я не буду среди первых украинцев, попавших без визы в европейскую страну в 21 веке. Но я очень хочу, что острое чувство унижения при подготовке документов и посещении консульств европейских стран исчезло навсегда.

Это не значит, что не придется объясняться и унижаться совсем. Надо не забывать, что автобусы с украинцами то и дело попадают под дополнительные проверки на дорогах Польши, Германии, или любой европейской страны.

Надо помнить, что пограничный офицер в аэропорту может извести допросом не хуже следователя из налоговой полиции.

Надо помнить, что идиотские очереди из местных торгашей на погранпереходах с Польшей никуда не денутся, а только усугубятся.

Ну, и надо помнить поговорку чопских пограничников: «Не говори гоп, пока не переехал Чоп». В 1980-х годах эта поговорка как от зубов отскакивала у советских военных и служащих, которые ехали на поезде через Чоп в Чехословакию и обычно везли всякую мелкую контрабанду.

Джерело: Сегодня

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