Господарство Коломойського: Буковель, МАУ, «1+1», ФК «Дніпро», автозаправки ... Що далі?

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Націоналізація Приватбанку народила і таке питання: а що з усією іншою власністю Коломойського і Ко?

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Ведь если он понес огромные потери по банку, выдавая кредиты своим компаниям, то компании, в свою очередь, должны быть в той или иной степени заложены под эти кредиты. А значит, тоже должны, пока опосредованно, но перейти в собственность государства.

Что там с разнообразными промышленными предприятиями, мы пока не знаем. Того, что остановятся или сократят производство заводы и добывающие руду предприятия, мы сразу и не заметим. Также не заметим, если они обанкротятся или поменяют собственника.

Но у Коломойского есть в собственности компании, чье присутствие мы видим постоянно и чьими услугами напрямую ежедневно пользуются десятки тысяч человек.

Самое любимое в народе детище Коломойского – это «Буковель».

Выяснилось, что «Буковель» в залоге (или даже уже в собственности) у Приватбанка. А что такое «Буковель»? В сознании рядового гражданина «Буковель» – это место, где зимой катаются на лыжах. А заодно живут, пьют, едят, ходят в баню и т.п. Снять комнату в селе Поляниця – это уже «Буковель».

Так что же там в залоге? Очевидно, подъемники и снежные пушки. Возможно, недвижимость, там ее немало. Обнародована оценочная стоимость «Буковеля» – 10,02 млрд грн. Цифра внушительная – 370 млн долл. Но стоит ли «Буковель» столько?

Мне вспоминается случай из бизнеса. У знакомого банкира в какой-то момент оказался в банке невозвращенный кредит с залогом – бугельным подъемником. Не в «Буковеле». Реальный подъемник, работающий. Должник не прятался: мол, забирайте залог, если хотите.

И вот на этом этапе банкир с нотками отчаяния мне говорил: «Ну, куда я этот залог дену? Зачем мне этот бугель, кому я его продам? В этой стране этот бугель нужен только одному человеку – этому самому кредитору. Только он может на нем зарабатывать. И только в этом месте. А банку деньги нужны!»

Очевидно, тот случай как-то разрешился. Подъемник не демонтировали, он работает и сейчас.

А что будет с «Буковелем»? Банку он не нужен. Очевидно, что государство им эффективно управлять не сможет… Продать? И есть вопрос, а что там с землей: горами, склонами? Можно ли его вообще реализовать? И кому?

В залоге у «Привата» оказался стадион «Днепр-арена». Бывший предправления банка Дубилет говорит: «В свое время на его строительство было потрачено более 1 млрд грн, а независимые оценщики оценили его текущую стоимость в ~850 млн грн. Однако НБУ признал стоимость этого залога также в ноль! Почему? «А вы все равно не найдете на него сейчас покупателя!»

А и действительно, кому можно продать стадион в Днепре? Он имеет некоторую ценность только для футбольного клуба «Днепр», который опять-таки принадлежит Коломойскому, и сам балансирует на грани ликвидации. Как прибыльная бизнес-единица стадион может работать только в виде базара и автостоянки. Но не будем же мы возвращаться в начало 90-х… Спасением для стадиона будет, если его заберет под свое крыло местная власть.

«1+1» – самый рейтинговый телеканал в стране. Но убыточный. В залогах не назван. Однако вопрос возникает такой: «1+1» нужен был Коломойскому для «защиты» другого своего бизнеса и борьбы с конкурентами на фронте пиара. Но становится не за что бороться, нечего защищать, и зачем нужен Коломойскому дорогой «1+1». Продаст? И кому? Сейчас в стране есть только одна олигархическая сила, которой этот телеканал может понадобиться: это Порошенко. А он, говорят, много не платит, прижимистый.

Авиакомпанию МАУ не ругает только ленивый. Что ж, теперь, похоже, начнут ругать еще сильнее – она становится государственной. В «Привате» в залоге самолетов на 4,145 млрд грн. Наверное, это МАУ. Очень боюсь, что в какой-то день самолеты МАУ вылетят из «Борисполя» в зарубежные порты, а вернуться не смогут. Топливо не будет оплачено. Потому что старый хозяин уже платить не захочет, а новый (государство) еще не успеет разобраться с предметом.

С чем не должно быть проблем – это с заправками. Боюсь, что их уже разбирают, как пирожки из корзинки. Тут меня одно волнует – на Харьковском шоссе в Киеве начали строить новую заправку какой-то из приватовских сетей, да уже месяц, как остановили стройку.

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Джерело: Сегодня

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