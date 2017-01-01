Інвестиції розбиваються об побут

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київ

Безглуздо кликати до Києва туриста, поки Київ незручний і нецікавий.

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Когда в середине 2000-х годов мы вели переговоры с иностранными инвесторами, волноваться я начал с момента их прилета в «Борисполь». Потому что по-человечески проникнуть в Украину было сложно. Надо было или свыше часа выстоять в душном помещении в очереди на паспортный контроль, или уплатить 300 долларов за проход без очереди через так называемый VIP-терминал. Не то чтобы денег было жалко, но немецкие менеджеры приехали считать бюджет, и тут же демонстрировать абсолютно бессмысленный расход трехсот долларов (а они бы спросили – сколько стоит сервис?), означало бы показать свое мотовство. В общем, потенциальные инвесторы потели в старом бориспольском терминале…

Терминал в «Борисполе» построили новый и просторный. Даже с запасом. Казалось бы – отлично. Но почему иностранный турист, ступая на территорию Украины, первое, что видит, – огромный серый остов недостроенной парковки? Можно было бы понять, если бы там шли работы, стройка – это оптимистично. Но она стоит в виде руин уже много лет, и никто ею не занимается.

Туристическая и инвестиционная привлекательность страны начинается с того, что в нее хочется приехать, в нее удобно приехать, удобно в ней находиться, удобно перемещаться…

Киев – прекрасный город для туризма, но лишь потенциально. Большой, просторный, зеленый, красивый. Но абсолютно неудобный для того же туриста, гостя, визитера.

Киев туристический – это ведь не реклама «Приезжайте к нам». И уж, конечно, не Евровидение.

Это тротуары, пригодные для пешехода (турист – 100% пешеход), а у нас в городе на тротуарах стоят машины. Это пешеходные улицы, которых нет: например, Сагайдачного на Подоле и Ярославов вал. Это Андреевский спуск без засилья уличных торговцев. Это фасады и красивая архитектура, а не кричащая реклама и огромные вывески, которой залеплены все дома.

Киев туристический – это не нынешний Крещатик, где даже невозможно разговаривать, потому что постоянно шумят машины. Пробовали ли вы общаться на Крещатике в дождь? Крещатик хорош для специальных фан-зон, но в обычное время туристу там нечего делать. И туристов там нет.

Киев должен быть центром притяжения для гостей из других городов Украины. И они бы ездили, но легко ли им добраться до центра города?

Я немало поездил по Европе общественным транспортом: автобусами и электричками. Это почти всегда удобно. И почти во всех городах центральные вокзалы и автостанции находятся близко к центру. В центре, а не на окраинах! В Киеве же междугородний транспорт вытесняют на околицы.

Киев туристический – это возможность заехать в центр города, а не быть выброшенным с чемоданом на окраине. Но наш мэр говорит: «Мы будем открывать перехватывающие автостанции, которые уменьшат нагрузку на транспортную инфраструктуру столицы». Вот те раз. Во всех столицах и крупных городах мира вокзалы и автостанции – в центре, чтобы людям было удобнее, чтобы они не пересаживались зря. В Париже, Берлине, Праге все электрички едут в центр. В суперзагруженном Нью-Йорке пригородные автобусы и поезда едут в центр Манхэттена. Но только у нас придумали «перехватывающие автостанции», чтобы усложнить приезжему попадание в центр. Людей, приехавших в Киев на автобусе, не надо перехватывать. Перехватывать как раз надо частные автомобили киевлян, которые везут по одному-два человека, а не автобусы по 20-40 человек.

Все разговоры о привлечении в страну инвестиций или развитии туризма в стране остаются пустым звуком, пока не создаются условия для удобства нахождения в стране и городе.

Бессмысленно звать в Киев туриста, пока Киев неудобен и неинтересен. Туризм в стране бессмысленно развивать, если нет коммуникаций, автомобильных и железных дорог и устойчивого транспортного сообщения. А состояние этой сферы в стране мы все прекрасно знаем.

Многочисленные презентации, мероприятия, конференции сейчас не имеют никакого эффекта. Никакие инвестиции не пойдут в Украину, если иностранцу не нравится наша страна, он не понимает, зачем сюда ехать, и что здесь делать. Если человек не хочет побывать в Украине как турист, то с малой долей вероятность он захочет приезжать сюда по работе и делать здесь бизнес.

Джерело: Сегодня

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