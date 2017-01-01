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    Думки вголос

    Метро на Троєщину без китайців ми не побудуємо

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 09:01
    • Розсилка

    Китайські будівельні корпорації нічого в Україні не будують.

    Мовою оригіналу

    Хотя очень хотят, и постоянно ищут себе заказы. Но заказов в Украине не получают. Хотя и технологиями прекрасно владеют, и опыт немалый, да еще и финансирование обеспечивают в виде своих же кредитов.

    Но одно из основных условий их работы – свои деньги они платят себе же. Дают кредит – этот кредит почти на 100% осваивает китайский генподрядчик. Местные разве что за песок и щебень деньги получат. И то вряд ли. Китайцы не постесняются баржу песка из Китая пригнать.

    В итоге страна-заказчик получает объект, а с ним огромный долг и на аналогичную сумму вымытые из экономики деньги, да еще в твердой валюте. По сути, объект обходится народу страны-заказчика вдвое дороже реальной стоимости.

    Поэтому кредиты под проекты у Китая берут в основном страны Африки, которые хорошо знают, что ни при каких условиях сами не справятся, а финансовая кабала им привычна и не страшна.

    Есть и у нас один объект, в котором мы беспомощная Африка. Это многострадальная линия метро на Троещину. Вот этот объект надо срочно отдать китайскому подрядчику под китайский кредит. Пусть построят нам его под ключ. Очевидно, что сами мы не уже не справились.

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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