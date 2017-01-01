Теракт у Пітері. Кремль видав себе

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

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А вы знаете, что власти уже пропалились с терактом в Питере? Просто фактически дали на себя показания, оставили на месте преступления важные улики, позволяющие взять их за руку.

Помните, сразу после теракта СМИ и МЧС говорили о двух взрывах. Почему? А потому что планировалось произвести два взрыва одновременно. Поэтому такую информацию слили из спецслужб, как-только началась заваруха. Но что-то пошло не так. Видимо, второй подрывник не стал подбрасывать бомбу в вагон (испугался или совесть проснулась), а оставил ее в нерабочем состоянии на станции «Площадь восстания». В результате бомбу нашли и обезвредили.

Власти не могли заранее знать о второй бомбе, которую они преждевременно посчитали взорвавшейся, если бы сами не были организаторами теракта. Преступники выдали себя.

Апдейт. Я не претендую на то, что моя версия - истина в последней инстанции. Возможно я ошибаюсь. Необходимо тщательное расследование обстоятельств, приведших к трагедии в Петербурге. И так-как никакой веры властям нет, нужно провести общественное расследование теракта.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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