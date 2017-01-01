Звідки з'явилася «історія хвороби» Медведєва?

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скетч клоунів

Мовою оригіналу

В ролях: Арлекин (злой пройдоха) - Вован, Пьеро (глупый простак) - Димон

Вован (глумливо): «Вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли»

Димон (с вызовом): «А я и не болел».

Вован (настойчиво): «Раз я сказал болел - значит болел!».

Димон (с отчаянием обреченного): «Ничегошеньки я не болел, слышали, не болел, не болел!»

Вован (глумливо): «Не болел? Значит заболеешь!» (разворачивается и театрально бьет Димона по лицу).

Димон (испугано): «Ой, извините, Владимир Владимирович, бес попутал, сию же минуту исправлюсь - болел, конечно, болел, ой как болел» (демонстративно заказывает глаза и начинает плакать).

А если серьезно, Путин и Медведев, видимо, давно тихо ненавидят друг друга. Однако Путину Димон нужен в качестве «некрасивой подружки». На фоне такого гомерического дурака даже питерский гопник Вова может за умного сойти.

Дело с «историей болезни» было видимо так: Димон после разоблачений Навального расстроился и запил. Вован решил его подколоть, показать всем, какой тот слабак, и поэтому пошутил про «не уберегли» (то ли от болезни, то ли от Навального). Димон разобиделся и решил продемонстрировать, что у него все хорошо и он никого не боится. Поэтому слил в сеть фотку с отдыха в горах, а потом стал настойчиво открещиваться от объявленной Путиным «болезни».

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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