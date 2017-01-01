Особистий завгосп «Баті» Януковича Кравець спокійно займається бізнесом у Києві
- Сьогодні, 19:42
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Кравець нині в Україні, вільно пересувається, його бізнеси у Києві працюють, зокрема, торгівельно-розважальний центр на Поштовій площі добудовують без належних документів
От, приміром, 2 травня був день народження такого собі Кравця Андрія Віталійовича.
Кравець - один із найважливіших членів ОЗУ Януковича, особистий завгосп «Баті». Кравець організовував дерибан Сухолуччя в інтересах нині біглого президента, а також прославився рядом скандальних будівництв у Києві, зокрема, руйнуванням Гостиного двору та нищенням археологічних пам'яток на Поштовій площі.
Кравець нині в Україні, вільно пересувається, його бізнеси у Києві працюють, зокрема, торгівельно-розважальний центр на Поштовій площі добудовують без належних документів.
ГПУ та Нацполіція «гублять» справи, котрі я намагаюсь ініціювати щодо Кравця.
Я не уявляю, що може зараз загрожувати Януковичу, при такі роботі правоохоронців.
Джерело: блог Ігора Луценка