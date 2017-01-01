  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Луценко
    Думки вголос

    Особистий завгосп «Баті» Януковича Кравець спокійно займається бізнесом у Києві

    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • Сьогодні, 19:42
    • Розсилка
    Особистий завгосп &laquo;Баті&raquo; Януковича Кравець
    Особистий завгосп «Баті» Януковича Кравець

    Кравець нині в Україні, вільно пересувається, його бізнеси у Києві працюють, зокрема, торгівельно-розважальний центр на Поштовій площі добудовують без належних документів

    От, приміром, 2 травня був день народження такого собі Кравця Андрія Віталійовича.

    Кравець - один із найважливіших членів ОЗУ Януковича, особистий завгосп «Баті». Кравець організовував дерибан Сухолуччя в інтересах нині біглого президента, а також прославився рядом скандальних будівництв у Києві, зокрема, руйнуванням Гостиного двору та нищенням археологічних пам'яток на Поштовій площі.

    Кравець нині в Україні, вільно пересувається, його бізнеси у Києві працюють, зокрема, торгівельно-розважальний центр на Поштовій площі добудовують без належних документів.

    ГПУ та Нацполіція «гублять» справи, котрі я намагаюсь ініціювати щодо Кравця. 

    Я не уявляю, що може зараз загрожувати Януковичу, при такі роботі правоохоронців.

    Джерело: блог Ігора Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    МВС Віктор Янукович корупція в Україні Інтерпол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ