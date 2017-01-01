Особистий завгосп «Баті» Януковича Кравець спокійно займається бізнесом у Києві

Ігор Луценко Народний депутат, «Батьківщина»

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Особистий завгосп «Баті» Януковича Кравець

Кравець нині в Україні, вільно пересувається, його бізнеси у Києві працюють, зокрема, торгівельно-розважальний центр на Поштовій площі добудовують без належних документів

От, приміром, 2 травня був день народження такого собі Кравця Андрія Віталійовича.

Кравець - один із найважливіших членів ОЗУ Януковича, особистий завгосп «Баті». Кравець організовував дерибан Сухолуччя в інтересах нині біглого президента, а також прославився рядом скандальних будівництв у Києві, зокрема, руйнуванням Гостиного двору та нищенням археологічних пам'яток на Поштовій площі.

Кравець нині в Україні, вільно пересувається, його бізнеси у Києві працюють, зокрема, торгівельно-розважальний центр на Поштовій площі добудовують без належних документів.

ГПУ та Нацполіція «гублять» справи, котрі я намагаюсь ініціювати щодо Кравця.

Я не уявляю, що може зараз загрожувати Януковичу, при такі роботі правоохоронців.

Джерело: блог Ігора Луценка

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