Затриманих податківців відпускають. Чи є тут «зрада»
- Сьогодні, 17:11
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Антикорупційна спецоперація
На жаль, запобіжного заходу «посадити на палю корупціонера» немає
Мовою оригіналу
В ФБ со вчерашнего вечера стоит вой, что налоговиков «отпускают».
Друзья, их не отпускают, а избирают меру пресечения. Еще не было ни суда, ни приговора. Для тех, кто в танке, меры пресечения это:
1) личное обязательство;
2) личное поручительство;
3) залог;
4) домашний арест (круглосуточный и ночной);
5) содержание под стражей.
Увы, меры пресечения «посадить на кол коррупционера» нет. Но все в руках законодателя))
А вот то, что сумма залога не очень большая, – это зрада. Тут я с вами соглашусь!
Джерело: блог Олени Яхно
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