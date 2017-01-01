Затриманих податківців відпускають. Чи є тут «зрада»

Олена Яхно Журналіст

Олена Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антикорупційна спецоперація

На жаль, запобіжного заходу «посадити на палю корупціонера» немає

Мовою оригіналу

В ФБ со вчерашнего вечера стоит вой, что налоговиков «отпускают».

Друзья, их не отпускают, а избирают меру пресечения. Еще не было ни суда, ни приговора. Для тех, кто в танке, меры пресечения это:

1) личное обязательство;

2) личное поручительство;

3) залог;

4) домашний арест (круглосуточный и ночной);

5) содержание под стражей.

Увы, меры пресечения «посадить на кол коррупционера» нет. Но все в руках законодателя))

А вот то, что сумма залога не очень большая, – это зрада. Тут я с вами соглашусь!

Джерело: блог Олени Яхно

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