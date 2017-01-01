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    Думки вголос

    Затриманих податківців відпускають. Чи є тут «зрада»

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Сьогодні, 17:11
    • Розсилка
    <span>Антикорупційна спецоперація</span>
    Антикорупційна спецоперація

    На жаль, запобіжного заходу «посадити на палю корупціонера» немає

    Мовою оригіналу

    В ФБ со вчерашнего вечера стоит вой, что налоговиков «отпускают».

    Друзья, их не отпускают, а избирают меру пресечения. Еще не было ни суда, ни приговора. Для тех, кто в танке, меры пресечения это:

    1) личное обязательство;
    2) личное поручительство;
    3) залог;
    4) домашний арест (круглосуточный и ночной);
    5) содержание под стражей.

    Увы, меры пресечения «посадить на кол коррупционера» нет. Но все в руках законодателя))

    А вот то, что сумма залога не очень большая, – это зрада. Тут я с вами соглашусь!

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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