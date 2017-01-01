Відважні одеські патріоти в 2014 році врятували своє місто від донбаського сценарію

Гаррі Каспаров 13-й чемпіон світу з шахів, політик

Гаррі Каспаров

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Будь-яка дія має свою ціну, але бездіяльність часто обходиться ще дорожче

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Три года назад в Одессе произошла трагедия — в результате провокации со стороны прокремлевских сепаратистских сил в столкновениях погибли десятки человек. В ретроспективе очевидно, что самоотверженные действия украинских патриотов предотвратили гораздо более масштабную трагедию, каковой неизбежно обернулась бы реализация в регионе донбасского сценария «гибридной» российской агрессии.

Случившееся в Одессе в очередной раз продемонстрировало то, с чем человечество уже не раз сталкивалось в своей истории: любые попытки закрыть глаза на агрессию или, хуже того, «умиротворить» агрессора лишь увеличивают ту цену, которую придется заплатить в будущем. Бездействие сегодня оборачивается кровью невинных людей завтра.

Нет никаких сомнений в том, что если бы в 1938-м году Англия и Франция отвергли притязания Гитлера к Чехословакии, то это с большой вероятностью привело бы к началу боевых действий. И война бы эта была кровопролитной. Однако в реальности миролюбивая политика Даладье и Чемберлена привела к катастрофе - Второй мировой войне, в которой погибли десятки миллионов человек. Аналогично, решительные действия, направленные на решение проблемы Северной Кореи, будь они предприняты в 1994-м году, вероятно, привели бы к человеческим жертвам, но предотвратили бы угрозу ядерной катастрофы, исходящую сегодня от диктатора-психопата с ядерной кнопкой под рукой.

Точно так же, беззубая реакция мирового сообщества на военную агрессию Путина в отношении Грузии проложила дорогу к новым военным авантюрам кремлевского фюрера, камня на камне не оставляющим от системы международной безопасности. Рано или поздно настанет момент, когда дальнейшее бегство от реальности будет уже невозможно, и цивилизованный мир вынужден будет отвечать на этот вызов, но цена ответа к тому времени возрастет многократно.

Всякое действие имеет свою цену, но бездействие зачастую обходится еще дороже.

Необходимо честно признать, что путинская Россия как во внешней, так и во внутренней политике давно миновала точку невозврата, после которой никаких шансов на реформирование режима изнутри уже не осталось. Сегодня только полный демонтаж путинского режима и выстроенной им модели государства оставляет России шанс на будущее. Чем скорее это преступное, выстроенное по советско-гэбэшным чертежам имперское государственное устройство будет разрушено, тем больше шансов у исторической России вернуть себе достойное место в семье цивилизованных государств.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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