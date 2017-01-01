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    Думки вголос

    Чому в Росії заговорили про захоронення тіла Леніна

    • Євген Кисельов

      Журналіст

    • Сьогодні, 19:29
    • Розсилка

    Початок якоїсь хитромудрої передвиборної комбінації?

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    Отчего, зачем вдруг появился законопроект о захоронении тела Ленина, сделано ли это в очередной раз для того, чтобы переключить внимание граждан с реальных проблем на надуманные? Ну, лежит себе Ленин в Мавзолее, и лежит, кому он мешает? Или же это начало некоей хитроумной предвыборной комбинации. В ходе которой Путин в какой-то момент поддержит инициативу думцев, подпишет соответствующий закон, и в итоге пойдет на президентские выборы как лидер, решившийся сделать то, на что не решались его предшественники?

    А может, в Путинской голове шевельнулись какие-то мистические соображения, ведь есть же такая теория, что пока не будет захоронено тело Ленина, России никогда не удастся выбраться из трясины мучающих ее проблем — от растущей международной изоляции до все увеличивающегося стабилизационно-технологического отставания от передовых стран мира, компенсировать которое не удастся никакой ни имперской риторикой, никаким бряцанием оружием, никакими ура-патриотическими лозунгами.

    Я не знаю. Думаю все же, что вся эта затея с законом, которая, якобы, позволит, наконец, убрать с Красной площади ленинскую мумию, все-таки не более чем попытка перевести общественный дискурс в ложное, или как сейчас модно говорить, «фейковое» русло.

    Меня в этой истории лично поражает другое. Хотя, если верить итогам недавнего опроса «Левада Центра», 60% россиян выступают за то, чтобы тем или иным способом перезахоронить останки большевистского лидера. А 56% положительно оценивают его роль в отечественной истории. 44% относятся к Ленину с восхищением. Уважением, лило симпатией. 79% не согласны с идеей сноса памятников Ленину. И вот это меня совершенно убивает.

    Радикал, экстремист, политик, презиравший демократические права и свободы, человек, совершивший вооруженный антидемократический переворотов, разогнавший Учредительное собрание, установивший однопартийную диктатуру, заливший кровью страну, развязавший в стране «красный террор», жертвами которого стали миллионы людей, заставивший уехать в эмиграцию миллионы других, самых лучших, самых талантливых, самых благородных, самых образованных, самых предприимчивых сынов и дочерей России, и тем самым положивший начало столетнему отрицательному отбору российского генофонда, пользуется почетом и уважением большинства сегодняшних российских граждан. Вот это, конечно, величайший морально-нравственный кризис страны, в которой мы живем.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія історія путінський режим
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