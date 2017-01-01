Інавгурація Дональда: інструкція до підготовки

Катерина Одарченко Політтехнолог

Катерина Одарченко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надсекретної таємниці в підготовці інавгурації нового президента США – «пересічного» мільярдера Дональда Трампа не існує, адже з організаційної точки зору є надзапротокольованим івентом в американському політичному житті

Зазвичай організація відбувається завчасно, із обов’язковим акцентом на гарантуванні громадського порядку та забезпечення первинних потреб відвідувачів даного заходу (фуд-зона, біотуалети).

Саме місце проведення, як це можна вже бачити станом на 19 січня, біля Капітолію має свої чіткі розмежування для безпосередніх гостей, відвідувачів на інавгурацію, але є й інша відмежована зона. Остання організаторами закріплена за, умовно кажучи, протесно налаштованими американцями. Серед них найчисленнішою із власним мітингом виступить громадська ініціатива

«чорні життя мають значення» та низка інших громадських організацій, які виступають за захист права афроамериканців та жінок, котрі, якщо взяти за основу передвиборну риторику Трампа, були об’єктами його критики як кандидата в президенти.

Технічно процес інавгурації розтягнеться на три дні і розпочнеться сьогодні, о 19-й. Вже достеменно відомо, що знакові топ-зірки американського шоу-бізу відмовились як від участі в самій концертній частині інавгурації, так і від безпосередньої участі у заході. Втім, певна річ, це не є катастрофою для організаторів чи навіть самого Трампа. Кожен має право на свою громадську позицію і її треба в будь якому разі шанувати. Це альфа і омега. Окремо варто зазначити, що за квотою Республіканської партії США очікується залучити від 800 прихильників нового президента США, а на загал за попередньою інформацією організаторів до Вашинготона на інавгураційні дні прибудуть до 2 млн осіб. Тільки уявити: близько 15 тисяч поліцейських працівників спецслужб оберігатимуть громадський порядок.

За ступенем складності, треба визнати, інавгурація Дональда Трампа є в рази складнішою, адже є «фактор Обами» (місцевого улюбленця), протестний фактор, який з кожним днем набирає динамічних обертів.

Кожен з бажаючих відвідувачів інавгурації має можливість вільно відвідувати різні сектори, але це не стосується офіційної частини присяги президента США в самому Капітолії. У продажу можна було придбати квитки на офіційні бали, частину з яких (а точніше – три) відвідають Дональд Трамп із дружиною Меланією. Втім, маю інформацією, що протоколом інавгурації Трамп не затримається на кожному з них, крім того, на якому відбуватиметься «святкова вечеря». Особливість цього заходу – на нього запрошено учасників компанії передвиборного фандрайзенгу кампанії Трампа. В США така практика є нормою політичного життя, і нічого крамольного в цьому не має. Всі дані про фінансування політичних партій є у відкритому доступу для широкого загалу.

Якщо у вас є кошти на придбання квитка, бездоганна репутація і до вас у американської спецслужби не виникає запитань, вам відкритий шлях до участі в низці заходів інавгурації президента США. А всі розтиражовані фейки в Україні про те, що існують «офіційні» запрошення особам, які не мають офіційного політичного статусу, є перебільшеними.

Катерина Одарченко з Вашингтона



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