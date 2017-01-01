Про дивацтва путінського світосприйняття

Альфред Кох Російський державний діяч

Альфред Кох

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неначе хтось тобі присягав, а потім порушив страшну клятву! А він - ні сном ні духом

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Вот этот феномен еще предстоит изучить. Мне кажется, что это особенность мировосприятия Путина спроецированная на весь мейнстрим.

Феномен же состоит в том, что некий субьект, без его ведома объявляется твоим сторонником. Просто так, по умолчанию: раз ничего плохого не сказал, а даже высказал легкие симпатии - значит мой сторонник!

И когда все оказывается сложнее и не так благостно, то ты разочаровываешься не в своей проницательности (она по-прежнему вне подозрений), а в его порядочности и лояльности. Как будто имярек тебе присягал, а потом нарушил страшную клятву! А имярек - ни сном, ни духом.

Я этому удивлялся еще на примере «нацпредателей». Произвольно называется некая (довольно экзотическая) система ценностей и всех людей априори объявляют ее приверженцами. Даже их не спросив.

А потом, когда выясняется, что некоторые люди не разделяют этих ценностей, они объявляются нацпредателями. В то время как они вовсе не предатели нации, а всего лишь отказываются присягнуть той системе ценностей, которую без их ведома объявлена (причем без всяких на то оснований) общенациональной.

Это тем более странно, что такой подход прежде всего характерен для людей с воинскими званиями полковников и генералов. В то время как кому как не им должно быть известно, что предателем можно назвать человека только после того, как он дал публичную присягу на верность Родине и народу.

Или я чего-то не знаю? Может и вправду Трамп давал присягу?

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