  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Альфред Кох
    Думки вголос

    Про дивацтва путінського світосприйняття

    • Альфред Кох

      Російський державний діяч

    • Сьогодні, 06:24
    • Розсилка

    Неначе хтось тобі присягав, а потім порушив страшну клятву! А він - ні сном ні духом

    Мовою оригіналу

    Вот этот феномен еще предстоит изучить. Мне кажется, что это особенность мировосприятия Путина спроецированная на весь мейнстрим.

    Феномен же состоит в том, что некий субьект, без его ведома объявляется твоим сторонником. Просто так, по умолчанию: раз ничего плохого не сказал, а даже высказал легкие симпатии - значит мой сторонник!

    И когда все оказывается сложнее и не так благостно, то ты разочаровываешься не в своей проницательности (она по-прежнему вне подозрений), а в его порядочности и лояльности. Как будто имярек тебе присягал, а потом нарушил страшную клятву! А имярек - ни сном, ни духом.

    Я этому удивлялся еще на примере «нацпредателей». Произвольно называется некая (довольно экзотическая) система ценностей и всех людей априори объявляют ее приверженцами. Даже их не спросив.

    А потом, когда выясняется, что некоторые люди не разделяют этих ценностей, они объявляются нацпредателями. В то время как они вовсе не предатели нации, а всего лишь отказываются присягнуть той системе ценностей, которую без их ведома объявлена (причем без всяких на то оснований) общенациональной.

    Это тем более странно, что такой подход прежде всего характерен для людей с воинскими званиями полковников и генералов. В то время как кому как не им должно быть известно, что предателем можно назвать человека только после того, как он дал публичную присягу на верность Родине и народу.

    Или я чего-то не знаю? Может и вправду Трамп давал присягу?

    Джерело: блог Альфреда Коха
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін Дональд Трамп путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ