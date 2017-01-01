Путін вже старенький і плутається в заявах по Україні

Костянтин Боровой Російський політик

Костянтин Боровой

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Зустріч Путіна і Ангели Меркель

Заяви Путіна після зустрічі з Меркель - це старі установки в дії

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Сейчас в пропагандистскую кампанию активно включены тема Одессы и трактовка, согласно которой «фашисты» напали на русское население города». Там упоминаются фашисты, националисты, Ярош и так далее. Согласно той же трактовке, это было преступлением, произошло массовое уничтожение людей. Такой элемент пропагандистской кампании очень активно используется. То же самое касается тем, связанных с «Минском». Поскольку приходит осознание у европейцев и в Киеве того, что эти соглашения были заключены с бандитами, что это была политическая и дипломатическая ошибка.

Заявления о том, что во всем виноват Киев, – это политическая, пропагандистская установка. А Путин – белый и пушистый, пытается спасти граждан Украины от этой ужасной, страшной власти. Мы видим старые установки в действии.

Проблема сейчас в том, что никаких новых идей нет. Более того, возникла совершенно новая ситуация больших проблем внутри страны. Начинаются серьезные региональные протесты. Путину нужно каким-то образом отвлекать от них граждан России. Меркель же не будет использовать какие-то пропагандистские установки вместе с Путиным. Она деликатно имеет это в виду. Путину плохо, совсем, пожалейте его...

На кого ориентировался Путин в своих заявлениях после встречи с Меркель (в частности, по Украине, - «Апостроф»)? Он уже старенький, поэтому путается - где заявления, рассчитанные на внутреннее потребление, где - на внешнее. Проблема еще и в том, что пропагандистские кампании оказывают влияние и на самих кремлевских ребят. Они наслушаются, насмотрятся своих же передач и начинают в это верить. Одесса – это у них «фашисты», «правосеки», которые убивали и уничтожали русских. Это такой бред пропагандистской кампании. Логики какой-то здесь искать нельзя.

Джерело: Апостроф

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