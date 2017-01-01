Банкова кинула проти Тимошенко політичного термінатора
- Сьогодні, 14:59
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До речі, під свята не надто помітно відбулось призначення главою київської обласної організації БПП Кононенка, найближчого соратника Порошенка
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Вы спросите, к чему это? Все просто. Сейчас в Киевской области самый высокий рейтинг у Юли и почти нулевой у Порошенко. С помощью подконтрольной облрады Юля может организовывать акции протеста или разные публичные обращения с критикой Банковой.
Задача Кононенко - заняться уничтожением Юлиного рейтинга, запугиванием ориентированного на поддержку Юли бизнеса и депутатов. Плюс - подготовкой всех механизмов фальсификаций, которые максимально заберут у Юли голоса в области на выборах.
Думаю, мы увидим немало скандалов в области. Кстати, начало прессингу уже положено обысками у главы облсовета от «Батькивщины».
К чему я это все пишу? У Юли областью занимается Бондарев, который ничем не отличается репутацией от Кононенко. Поэтому пускай грызут друг другу горло.
Но я бы обратил внимание на тенденцию: Порошенко власть отдавать никому без жестокого боя не намерен.