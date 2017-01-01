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    Думки вголос

    Банкова кинула проти Тимошенко політичного термінатора

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 14:59
    • Розсилка
    Ігор Кононенко
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»
    Ігор Кононенко

    До речі, під свята не надто помітно відбулось призначення главою київської обласної організації БПП Кононенка, найближчого соратника Порошенка

    Мовою оригіналу

    Вы спросите, к чему это? Все просто. Сейчас в Киевской области самый высокий рейтинг у Юли и почти нулевой у Порошенко. С помощью подконтрольной облрады Юля может организовывать акции протеста или разные публичные обращения с критикой Банковой.

    Задача Кононенко - заняться уничтожением Юлиного рейтинга, запугиванием ориентированного на поддержку Юли бизнеса и депутатов. Плюс - подготовкой всех механизмов фальсификаций, которые максимально заберут у Юли голоса в области на выборах.

    Думаю, мы увидим немало скандалов в области. Кстати, начало прессингу уже положено обысками у главы облсовета от «Батькивщины».

    К чему я это все пишу? У Юли областью занимается Бондарев, который ничем не отличается репутацией от Кононенко. Поэтому пускай грызут друг другу горло.

    Но я бы обратил внимание на тенденцию: Порошенко власть отдавать никому без жестокого боя не намерен.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    БПП свята рейтинг
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