Банкова кинула проти Тимошенко політичного термінатора

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Ігор Кононенко

До речі, під свята не надто помітно відбулось призначення главою київської обласної організації БПП Кононенка, найближчого соратника Порошенка

Мовою оригіналу

Вы спросите, к чему это? Все просто. Сейчас в Киевской области самый высокий рейтинг у Юли и почти нулевой у Порошенко. С помощью подконтрольной облрады Юля может организовывать акции протеста или разные публичные обращения с критикой Банковой.

Задача Кононенко - заняться уничтожением Юлиного рейтинга, запугиванием ориентированного на поддержку Юли бизнеса и депутатов. Плюс - подготовкой всех механизмов фальсификаций, которые максимально заберут у Юли голоса в области на выборах.

Думаю, мы увидим немало скандалов в области. Кстати, начало прессингу уже положено обысками у главы облсовета от «Батькивщины».

К чему я это все пишу? У Юли областью занимается Бондарев, который ничем не отличается репутацией от Кононенко. Поэтому пускай грызут друг другу горло.

Но я бы обратил внимание на тенденцию: Порошенко власть отдавать никому без жестокого боя не намерен.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»