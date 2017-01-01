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    Безвізовий режим - важіль тиску на Порошенка з боку Меркель

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 17:11
    • Розсилка
    Ангела Меркель та Петро Порошенко
    Ангела Меркель та Петро Порошенко

    Якщо Порошенко і далі продовжить відверто ігнорувати позицію Меркель, не виключено, що безвіз може скоро для українців і закінчитися

    Мовою оригіналу

    Итак, Совет министров ЕС (на уровне аграрных министров - что симптоматично указывает нашу роль для Европы) утвердил предоставление Украине безвизового режима с ЕС. А значит - уже с середины июня украинцы смогут без виз ездить в Европу.

    Что я вижу за данным событием?

    1) Украина по праву уже давно должна была получить отмену виз с Европой
    Все мы понимаем, что данный вопрос много лет откладывался по политическим мотивам. Но когда уже Молдове и Грузии дали безвиз, то больше оттягивать европейцы просто не могли.
    Кроме того, давайте вспомним, что Украина сразу после первого майдана, в 2005 году, отменила все визы в страну. По сути, устроив у нас проходной двор для европейских «бомжей». В то время, как тысячи украинцев были вынуждены проходить унизительные процедуры в посольствах, чтобы получить «шенген» и поехать к тем же европейцам оставить свои деньги. 

    2) Безвизовый режим, к большому сожалению, уже не актуален для большей части страны из-за той нищеты, в которую вогнали людей с 2014 года. Поэтому никаких особых электоральных «очков» Порошенко он не принесет и толпы украинцев-туристов в ЕС не рванут.

    3) Безвизовый режим - это рычаг давления на Порошенко со стороны Меркель. В частности - для выполнения Минских договоренностей.

    Первоначально рассматривался вариант оттянуть ратификацию «безвиза», пока Порошенко не начнет выполнять «Минск». Однако у Меркель правильно поняли, что Порошенко всегда может пояснить обществу, что «безвиз» не дали из-за проделок Кремля.

    Поэтому решили «безвиз» таки дать. Дать Порошенко хорошо попиариться на этой теме. Дать части украинского общества (у кого еще остались деньги) вкусить безвизовые поездки.

    А потом, если понадобится, «безвиз» приостановить. Недаром же в пресс-релизе ЕС по поводу ратификации соглашения особо подчеркивается: ЕС оставляет право приостановить безвизовый режим, если возникнут проблемы с безопасностью или миграцией с украинской стороны.

    Мы же прекрасно понимаем, что ЕС может любые действия в Украине трактовать, как проблемы с безопасность. Мало того, я хотел бы напомнить, что инициировать приостановку безвизового режима с Украиной может любая страна-член ЕС.

    Поэтому, если Порошенко и дальше продолжит откровенно игнорировать позицию Меркель, не исключено, что безвиз может скоро для украинцев и закончиться. И пускай Порошенко попытается пояснить украинцам, почему его забрали. А ведь мы же все знаем ментальность наших людей. «Безвиз» вроде многим и не нужен. Но сносить власть за его защиту выйдут. Доказано Майданом, когда люди выходили за Соглашения об Ассоциации с ЕС вообще не понимая, что это и как работает. В общем, Меркель накинула Порошенко на шею «короткий поводок».

    Ну, а в целом - я очень рад, что наконец-то мы перестаем быть в разряде «быдла», вынужденного с протянутой рукой стоять у европейских посольств. Хоть один позитив...

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко безвізовий режим ЄС Ангела Меркель
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