Чому Лукашенко стільки років при владі?

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Лукашенко

Відповідальність за будь-які події в країні і дії політиків завжди лежить саме на суспільстві

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Мы часто любим повторять: от народа ничего не зависит. Однако, как показываю исторические примеры или сегодняшние дни, власть всегда движется в рамках запросов общества.

К примеру, Гитлер всего лишь выполнил на практике то,о чем мечтали немцы после унизительного Версальского договора.

А помните коллективизацию Сталина? Так вот это пример уравниловки, о которой мечтало большинство народа. Мало того, сама коллективизация не продвинулась до тех пор, пока Сталин не дал народу право на приусадебное хозяйство, которое вначале хотел отобрать.

Почему Лукашенко столько лет при власти? Он выполняет запрос общества на стабильность. А почему Путин? Из-за репрессий, как нам хотя рассказать? Нет, он в тренде общественных запросов на величие страны. Россиянам хватило Ельцина.

Почему Порошенко не выполняет Минские договоренности и продолжает войну, всячески помогал блокаде Донбасса? Это тоже запрос общества.

К чему это все я? Ответственность за любые события в стране и действия политиков всегда лежит именно на обществе. Просто народ никогда не хочет этот факт признать.

И легче не ходить на выборы. Ведь, мол, их все равно фальсифицируют. Не ходить на митинги протеста. Или сидеть на кухнях и со злобой говорить: дескать, Порошенко во всем виноват, испортил нам жизнь, довел до нищеты. Или массово бежать из страны с криками «Надежды на будущее тут нет!».

Легче с грустью в голосе говорить: нас два раза обманули на майдане.

И мы все как бы не при чем к происходящему. Ибо необходимо иметь силу воли, чтобы признать свои ошибки и что-то изменить. Мы к этому не готовы. Поэтому так и живем. Без будущего.

А немцы, кстати, признали свою вину за Гитлера. Поэтому и смогли выстроить сильную демократию и экономику. Но мы же не немцы. Мы -европейцы. Да?

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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