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    Думки вголос

    Київ за допомогою Лукашенка та Меркель почав загравати з Москвою

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 11:30
    • Розсилка
    <span>Рекс&nbsp;</span><span>Тіллерсон</span>
    Рекс Тіллерсон

    У Києві почали змінювати свою стратегію поведінки

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    Итак, проанализируем выступление главы Госдепа Тиллерсона в НАТО в канун визита в Москву

    1. Заявления о санкциях против России до момента возвращения Крыма Украине – это сигнал о том, что никакого официального потепления отношений между Вашингтоном и Москвой не будет. А Трамп проиграл «ястребам» в США.
    2. Слова о российской агрессии в Украине – это прямой мессидж,подтверждающий, что США не собираются выступать официальным участником Минского процесса. 
    3. Тут важно отметить, что Тиллерсон повторил слова Трампа на недавней встрече с Меркель о важной роли Германии и Франции в выполнении минских договоренностей. То есть – Вашингтон вновь официально переложил на Европу урегулирование войны на Донбассе. Дескать, это демократы продавливали АТО в Украине, а республиканцы не хотят нести ответственность за «папередников».
    4. Во время встречи Тиллерсона-Лаврова в Москве нам не стоит ожидать принятия каких-либо кординальный решений. 

    Остается вопрос: будет ли влиять Вашингтон на Киев для выполнения «Минска» кулуарно? Возможно. Недаром рассмотрение выделения транша МВФ появилось в повестке фонда только после того, как Порошенко начал делать шаги в сторону Москвы.

    С другой стороны, похоже, в Киеве также начали менять свою стратегию поведения. Поняв, что Вашингтон больше не намерен официально прикрывать Украину, а Порошенко – не рассматривается как «рука США», Банковая начала через Лукашенко и Меркель заигрывать с Путиным. Плюс – резко исчезла антироссийская истерия у представителей власти и общество тестируют вбросами «ну, ведь надо договариваться с Путиным… ». Тем самым, Порошенко показывает Трампу, что Украина может и выйти из орбиты американского влияния...

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЄС Росія АТО США Німеччина Ангела Меркель Олександр Лукашенко Дональд Трамп Франція
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