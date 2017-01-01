Київ за допомогою Лукашенка та Меркель почав загравати з Москвою

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рекс Тіллерсон

У Києві почали змінювати свою стратегію поведінки

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Итак, проанализируем выступление главы Госдепа Тиллерсона в НАТО в канун визита в Москву

Заявления о санкциях против России до момента возвращения Крыма Украине – это сигнал о том, что никакого официального потепления отношений между Вашингтоном и Москвой не будет. А Трамп проиграл «ястребам» в США. Слова о российской агрессии в Украине – это прямой мессидж,подтверждающий, что США не собираются выступать официальным участником Минского процесса. Тут важно отметить, что Тиллерсон повторил слова Трампа на недавней встрече с Меркель о важной роли Германии и Франции в выполнении минских договоренностей. То есть – Вашингтон вновь официально переложил на Европу урегулирование войны на Донбассе. Дескать, это демократы продавливали АТО в Украине, а республиканцы не хотят нести ответственность за «папередников». Во время встречи Тиллерсона-Лаврова в Москве нам не стоит ожидать принятия каких-либо кординальный решений.

Остается вопрос: будет ли влиять Вашингтон на Киев для выполнения «Минска» кулуарно? Возможно. Недаром рассмотрение выделения транша МВФ появилось в повестке фонда только после того, как Порошенко начал делать шаги в сторону Москвы.

С другой стороны, похоже, в Киеве также начали менять свою стратегию поведения. Поняв, что Вашингтон больше не намерен официально прикрывать Украину, а Порошенко – не рассматривается как «рука США», Банковая начала через Лукашенко и Меркель заигрывать с Путиным. Плюс – резко исчезла антироссийская истерия у представителей власти и общество тестируют вбросами «ну, ведь надо договариваться с Путиным… ». Тем самым, Порошенко показывает Трампу, что Украина может и выйти из орбиты американского влияния...

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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