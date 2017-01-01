«Ополчення» ДНР і переворот на чолі з Леніним: технології-близнюки

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Латиські стрільцы

З часом масована радянська пропаганда стерла латишів, які допомагали Леніну захопити владу, з народної пам'яті

Мовою оригіналу

В 1917-м Ленину и ко надо было захватить власть и удержать ее. Основными боевыми частями стали латыши. От них было намного больше толку, чем от бухающих матросов. Латышам платили золотом.

Но вскоре встал вопрос о легализации власти. Поэтому стали формировать армию из местных рабочих и крестьян. Так сказать, чтобы все видели, что большевики произвели не рейдерский захват власти с помощью наемников, а представляют интересы народа. Вот смотрите - и даже армия у нас народная. Да и латыши не подписывались долго воевать против набирающей обороты белой армии и казаков.

Народу, в свою очередь, в разрушенной большевиками стране надо было что-то жрать. Плюс - белые тоже оказались не подарком, предпочитая стрелять по народу и обещать отобрать все награбленное. В частности - отобранную у помещиков землю. Поэтому и потянулись в армию. Правда, потом многие из армии пытались бежать. Но Троцкий уже поставил сзади заградотряды из чекистов.

Прошло определенное время - и массированная пропаганда стерла латышей из народной памяти. И остались одни местные революционные матросы и народная рабоче-крестьянская армия.

Вот такая вот история про ополчение. Ничего не напоминает?

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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