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    Думки вголос

    Паніка в українській політичній тусовці

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 08:09
    • Розсилка

    Ось такий цинізм

    Нардеп Артеменко, если верить ахметовско-президентскому содержанцу Ляшко, остался без украинского гражданства. Это тот нардеп, который пытался пиариться в США с каким-то бредовым мирным планом по Крыму и Донбассу. И передавал там какой-то пакет с планом советнику Трампа Флинну перед его отставкой.
    В общем, никому клоун Артеменко не интересен. Как и его план.

    Но если Артеменко действительно лишили гражданства ( а он не скрывал свой канадский паспорт), то мы видим любопытный прецедент: Порошенко нашел новый репрессивный механизм против временно подконтрольных и неподконтрольных политиков, олигархов.

    Представляете, как напряглось большинство нардепов с их тайными паспортами? А олигархи, у каждого из которых тоже есть парочку гражданств? И каждый судорожно думает: а вдруг Порошенко покажется, что он плохо себя ведет и его тоже лишат гражданства? Представляю, какая сейчас паника в политической тусовке.
    Теперь Банковая раскрутит в СМИ тезис: хочешь быть политиком и патриотом - ты должен быть только гражданином Украины!

    И звучит ведь правильно и красиво для людей. А в реальности - человек с деньгами с панамских оффшорах просто усиливает свою диктатуру в стране. Вот такой вот цинизм ситуации...

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко Олег Ляшко Андрій Артеменко
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