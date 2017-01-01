Паніка в українській політичній тусовці

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ось такий цинізм

Нардеп Артеменко, если верить ахметовско-президентскому содержанцу Ляшко, остался без украинского гражданства. Это тот нардеп, который пытался пиариться в США с каким-то бредовым мирным планом по Крыму и Донбассу. И передавал там какой-то пакет с планом советнику Трампа Флинну перед его отставкой.

В общем, никому клоун Артеменко не интересен. Как и его план.

Но если Артеменко действительно лишили гражданства ( а он не скрывал свой канадский паспорт), то мы видим любопытный прецедент: Порошенко нашел новый репрессивный механизм против временно подконтрольных и неподконтрольных политиков, олигархов.

Представляете, как напряглось большинство нардепов с их тайными паспортами? А олигархи, у каждого из которых тоже есть парочку гражданств? И каждый судорожно думает: а вдруг Порошенко покажется, что он плохо себя ведет и его тоже лишат гражданства? Представляю, какая сейчас паника в политической тусовке.

Теперь Банковая раскрутит в СМИ тезис: хочешь быть политиком и патриотом - ты должен быть только гражданином Украины!

И звучит ведь правильно и красиво для людей. А в реальности - человек с деньгами с панамских оффшорах просто усиливает свою диктатуру в стране. Вот такой вот цинизм ситуации...

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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