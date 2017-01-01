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    Думки вголос

    Побиття ветеранів АТО у Дніпрі. Три висновки для країни і влади

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 18:55
    • Розсилка

    Незважаючи на договорняки Порошенка з регіональною елітою (тим же мером Дніпра Філатовим), ті не контролюють насправді свій регіон

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    Чем на самом деле вызвана истерика у Луценко и Авакова в связи с ситуацией вокруг избиения ветеранов АТО в Днепре 9 мая?

    Меньше всего их интересует судьба этих людей.Но наша власть четко уловила три тенденции, опасные для себя:

    1) Когда дело доходит до реальных провокаций, полиция никого не защищает. А значит - не станет и защищать эту власть, если ее придут сносить в Киеве.

    2) Статус ветерана АТО в ореоле некого героя не является больше прикрытием для любых протиправных действий ( а мы помним - ветераны АТО не пускали колонну людей, а потом Вилкул уже подключил свое «бычье» и началась драка). А значит - на самом деле общество не так позитивно относится к войне, как думает власть.

    3) Несмотря на договорняки Порошенко с региональной элитой (тем же мэром Днепра Филатовым), те не контролируют на самом деле свой регион. Следовательно - не смогут на местах обеспечить достаточный уровень фальсификаций для Порошенко на президентских выборах

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Національна поліція України АТО Опозиційний блок Дніпро Олександр Вілкул
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