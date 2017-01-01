Побиття ветеранів АТО у Дніпрі. Три висновки для країни і влади

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Незважаючи на договорняки Порошенка з регіональною елітою (тим же мером Дніпра Філатовим), ті не контролюють насправді свій регіон

Мовою оригіналу

Чем на самом деле вызвана истерика у Луценко и Авакова в связи с ситуацией вокруг избиения ветеранов АТО в Днепре 9 мая?

Меньше всего их интересует судьба этих людей.Но наша власть четко уловила три тенденции, опасные для себя:

1) Когда дело доходит до реальных провокаций, полиция никого не защищает. А значит - не станет и защищать эту власть, если ее придут сносить в Киеве.

2) Статус ветерана АТО в ореоле некого героя не является больше прикрытием для любых протиправных действий ( а мы помним - ветераны АТО не пускали колонну людей, а потом Вилкул уже подключил свое «бычье» и началась драка). А значит - на самом деле общество не так позитивно относится к войне, как думает власть.

3) Несмотря на договорняки Порошенко с региональной элитой (тем же мэром Днепра Филатовым), те не контролируют на самом деле свой регион. Следовательно - не смогут на местах обеспечить достаточный уровень фальсификаций для Порошенко на президентских выборах

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»