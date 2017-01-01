Про плату за газову трубу, або Нові відкриття «вінницької школи економіки»

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Рева

Як завжди промовчимо і будемо дружно платити?

Мовою оригіналу

Представитель винницкой школы экономики, глава Минсоцполитики Рева рассказал о том, что, из-за введенной абонплаты за присоединение к газовой трубе, газ для украинцев только подешевеет. Поскольку будет не 6, 8 грн. за куб, а примерно 6, 1 грн. за куб.

А теперь давайте посмотрим, как это будет на практике. Возьмем за абонплату средний тариф 100 грн. Кстати, далее цены за присоединение должны вырасти в разы. О чем уже сообщили в НКРЭ.

1) Абонплата за газ не подпадает под действие субсидий. А значит - пенсионеры и социально незащищенные украинцы получают ежемесячный налог в 100 грн. Нечего прятаться за субсидиями.

2) Когда нет отопительного сезона, украинцы стараются не использовать газ ради экономии. Но теперь все должны отдать облгазам 100 грн

3) Во время отопительного сезона из-за грабительской цены на газ украинцы перешли на альтернативные источники отопления. На те же дрова. Но не тут-то было - отдай 100 грн, даже если не использовал газ вообще.

4) В городах украинцы с централизованным отоплением используют для приготовление пищи газа на 20-30 грн (при наличие счетчика). Расслабились? Отдайте еще 100 грн. просто так.

Вывод: введенная абонплата за присоединение к газовой трубе - это одна из самых циничных афер этой власти. Открытый плевок в лицо всему нищему украинскому обществу.

Как всегда промолчим и будем дружно платить?

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»