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    Думки вголос

    Путін озброївся Ахметовим. Про останні події на Донбасі

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 16:49
    • Розсилка
    <span>Рінат Ахметов</span>
    Рінат Ахметов

    За задумом Кремля, тільки Ахметов може домовитися з Порошенком щодо зняття блокади

    Мовою оригіналу

    Итак, что сейчас происходит на Донбассе? Сепаратисты шантажируют Украину через Ахметова. На трех его самых крупных шахтах в ЛНР уже ввели временную администрацию. В Донецке заблокировали гуманитарный штаб.

    Иными словами, по задумке Кремля, только Ахметов может договориться с Порошенко о снятии блокады.

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    Если, конечно, в Кремле не переиграли ситуацию. И решили не давить больше на Киев. А выйти из «Минска», запустив реальную национализацию. Или продолжить «Минск» , но при условии контроля сепаратистов за украинской промышленностью на Донбассе.

    Пока игра продолжается.

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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