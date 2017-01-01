Путін озброївся Ахметовим. Про останні події на Донбасі
- Сьогодні, 16:49
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За задумом Кремля, тільки Ахметов може домовитися з Порошенком щодо зняття блокади
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Итак, что сейчас происходит на Донбассе? Сепаратисты шантажируют Украину через Ахметова. На трех его самых крупных шахтах в ЛНР уже ввели временную администрацию. В Донецке заблокировали гуманитарный штаб.
Иными словами, по задумке Кремля, только Ахметов может договориться с Порошенко о снятии блокады.
Если, конечно, в Кремле не переиграли ситуацию. И решили не давить больше на Киев. А выйти из «Минска», запустив реальную национализацию. Или продолжить «Минск» , но при условии контроля сепаратистов за украинской промышленностью на Донбассе.
Пока игра продолжается.
Джерело: блог Дмитра Корнійчука