Путін озброївся Ахметовим. Про останні події на Донбасі

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рінат Ахметов

За задумом Кремля, тільки Ахметов може домовитися з Порошенком щодо зняття блокади

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Итак, что сейчас происходит на Донбассе? Сепаратисты шантажируют Украину через Ахметова. На трех его самых крупных шахтах в ЛНР уже ввели временную администрацию. В Донецке заблокировали гуманитарный штаб.

Иными словами, по задумке Кремля, только Ахметов может договориться с Порошенко о снятии блокады.

Если, конечно, в Кремле не переиграли ситуацию. И решили не давить больше на Киев. А выйти из «Минска», запустив реальную национализацию. Или продолжить «Минск» , но при условии контроля сепаратистов за украинской промышленностью на Донбассе.

Пока игра продолжается.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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