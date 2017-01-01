США відфутболили рішення проблеми Донбасу?

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

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Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент США Дональд Трамп

Схоже, зустріч Трампа і Меркель закінчилася без особливого успіху в українському питанні.

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И дело даже не в том, что Трамп отказался пожимать Меркель руку. То есть -был раздражен прессингом немецкого канцлера.

Меркель после встречи в очередной раз заявила, что необходимо выполнять Минские договоренности.

А вот Трамп высоко оценил участие в Германии и Франции в Минском процессе. И сказал, что надо искать мирное решение в Украине. Иными словами, перевел всю ответственность за «Минск» на нынешних участников нормандского формата. А США - якобы не при чем. Это такой публичный ответ на призыв Габриеля-Лаврова к Трампу стать одним из участников мирного процесса. И ответ на аналогичный призыв Украины.

Итак, что мы видим в итоге?

США не хотят официально влазить в ситуацию на Донбассе. В принципе, Трампа можно понять. Ведь стоит ему начать искать некий компромисс с Путиным - как подтвердится его ярлык «агента Кремля». Кроме того, мирный процесс на Донбассе теперь не ложится в стратегию «ястреба», которую выбрал Трамп, чтобы удержаться при власти США готовы оказывать только кулуарное давление на Киев. Но для выполнения ли «Минска» -непонятно. Мы видели ряд сигналов от Вашингтона во время неофициальной блокады, в которых они высказывали недовольство бездействием власти. И по дипломатическим каналам, и черед «дело Насирова».

Но сейчас, когда Киев ввел официальную блокаду, Вашингтон ограничился высказыванием: надо решать вопрос на Донбассе мирно и с сохранением территориальной целостности Украины. И все.

Что в итоге?

США «отфутболили» решение проблемы Донбасса на Германию. Мол, вот вы и ищите компромисс между Киевом и Москвой.

Но в силах ли это сделать Меркель, которая надеялась на помощь Трампа?

Москва требует начать выполнять «Минск», тогда готова возвращать украинский бизнес, который сейчас как рычаг для давления.

Киев требует отдать украинские предприятия на Донбасса. Но не хочет выполнять «Минск» в его нынешнем виде.

И есть Меркель, которая пытается найти выход из этого тупика. Пока - без особого успеха.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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