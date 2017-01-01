  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Корнійчук
    Думки вголос

    Тимошенко та людина-ніхто

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 19:48
    • Розсилка
    Володимир Гройсман та Юлія Тимошенко
    Фото: expres.ua
    Володимир Гройсман та Юлія Тимошенко

    Чому Тимошенко обрала собі такого спаринг-партнера?

    Мовою оригіналу

    Как политтехнолог, я считаю совершенно ошибочной информационную войну, которую Тимошенко начала против Гройсмана. Гройсман - это человек-никто, выполняющий все указания Порошенко. У Гройсмана нет политической перспективы. Гройсман не возглавит БПП и не поведет партию Порошенко на выборы.

    Гройсман ведет себя как базарник в политических дискуссиях.

    Читайте також

    1_11
    Результати телевізійного опитування

    Гройсман в политическом плане полный ноль по сравнению с Тимошенко. С таким успехом можно критиковать Кубива или Зубко, придавая важность этим неизвестным людям.

    Поэтому Тимошенко должна свою критику сосредоточить на том, кто держит на своей руке куклу Гройсмана, управляя всеми ее движениями, и кто станет ее реальным конкурентом на президентских выборах. По тому, чей имидж тесно связан с рейтингом БПП. А именно - на Порошенко.

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Володимир Гройсман Юлія Тимошенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ