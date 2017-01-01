Тимошенко та людина-ніхто
- Сьогодні, 19:48
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Розсилка
Чому Тимошенко обрала собі такого спаринг-партнера?
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Как политтехнолог, я считаю совершенно ошибочной информационную войну, которую Тимошенко начала против Гройсмана. Гройсман - это человек-никто, выполняющий все указания Порошенко. У Гройсмана нет политической перспективы. Гройсман не возглавит БПП и не поведет партию Порошенко на выборы.
Гройсман ведет себя как базарник в политических дискуссиях.
Гройсман в политическом плане полный ноль по сравнению с Тимошенко. С таким успехом можно критиковать Кубива или Зубко, придавая важность этим неизвестным людям.
Поэтому Тимошенко должна свою критику сосредоточить на том, кто держит на своей руке куклу Гройсмана, управляя всеми ее движениями, и кто станет ее реальным конкурентом на президентских выборах. По тому, чей имидж тесно связан с рейтингом БПП. А именно - на Порошенко.