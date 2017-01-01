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    Думки вголос

    Тимошенко воює з лялькою Порошенка

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 10:45
    • Розсилка
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    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»
    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

    Які радники, така і сама Тимошенко

    Мовою оригіналу

    Гройсман - это не самостоятельный политик, как нам пытаются некоторые показать.

    Гройсман - это кукла Порошенко. У которой две основные задачи:

    1) Грабить народ и выполнять все указания МВФ, прикрывая собой Порошенко, который за этим всем стоит

    2) Публично «мочить» Тимошенко, которую как огня боится Порошенко. И в ответ принимать на себя ее критику, опять же прикрывая своим телом президента.

    И главная политтехнологическая ошибка Юли в том, что она воюет с куклой, а не кукловодом. Впрочем, какие советники, такая и Тимошенко.

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко Володимир Гройсман МВФ
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