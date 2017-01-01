Тимошенко воює з лялькою Порошенка
- Сьогодні, 10:45
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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
Які радники, така і сама Тимошенко
Мовою оригіналу
Гройсман - это не самостоятельный политик, как нам пытаются некоторые показать.
Гройсман - это кукла Порошенко. У которой две основные задачи:
1) Грабить народ и выполнять все указания МВФ, прикрывая собой Порошенко, который за этим всем стоит
2) Публично «мочить» Тимошенко, которую как огня боится Порошенко. И в ответ принимать на себя ее критику, опять же прикрывая своим телом президента.
И главная политтехнологическая ошибка Юли в том, что она воюет с куклой, а не кукловодом. Впрочем, какие советники, такая и Тимошенко.
Джерело: блог Дмитра Корнійчука
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