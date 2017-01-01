Тимошенко воює з лялькою Порошенка

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Які радники, така і сама Тимошенко

Мовою оригіналу

Гройсман - это не самостоятельный политик, как нам пытаются некоторые показать.

Гройсман - это кукла Порошенко. У которой две основные задачи:

1) Грабить народ и выполнять все указания МВФ, прикрывая собой Порошенко, который за этим всем стоит

2) Публично «мочить» Тимошенко, которую как огня боится Порошенко. И в ответ принимать на себя ее критику, опять же прикрывая своим телом президента.

И главная политтехнологическая ошибка Юли в том, что она воюет с куклой, а не кукловодом. Впрочем, какие советники, такая и Тимошенко.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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