Вбивство Гіві – сигнал Росії, Заходу та Україні
- Сьогодні, 11:45
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У «ДНР» усувають особливо «буйних», які не хочуть перебувати в рамках чітких правил гри і військової дисципліни
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Убийство Гиви, как и убийство Моторолы, – это звенья одной цепи.
К этому вряд ли причастны украинские спецслужбы. К большому сожалению, они способны только «крышевать» контрабанду в зоне АТО.
Убийство Гиви, как и Моторолы, имеет две причины.
1) В «ДНР» устраняют особо «буйных», которые не хотят находится в рамках четких правил игры и военной дисциплины, которую внедряет Захарченко. «Атаманщина» закончилась.
2) Перед анонсированной встречей в «нормандском формате» дается ряд сигналов Западу и Украине:
- ситуация в «ДНР» под полным контролем, а командиры, приложившие руку к нарушению Минских договоренностей, понесли наказание;
- устраняются публичные фигуры, которые успели больше всего засветиться в войне и вызывают наибольшую агрессию в Украине;
- в «ДНР» готовы идти на переговоры в рамках минского процесса;
- теперь мяч на поле Украины. Понесут ли наказание военные, которые отдавали приказ о «ползучем» наступлении? И готова ли вообще Украина к переговорам?