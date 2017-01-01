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    Думки вголос

    Вбивство Гіві – сигнал Росії, Заходу та Україні

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 11:45
    • Розсилка
    <span>Бойовик Михайло Толстих (Гіві)</span>
    Бойовик Михайло Толстих (Гіві)

    У «ДНР» усувають особливо «буйних», які не хочуть перебувати в рамках чітких правил гри і військової дисципліни

    Мовою оригіналу

    Убийство Гиви, как и убийство Моторолы, – это звенья одной цепи.

    К этому вряд ли причастны украинские спецслужбы. К большому сожалению, они способны только «крышевать» контрабанду в зоне АТО.

    Убийство Гиви, как и Моторолы, имеет две причины.

    1) В «ДНР» устраняют особо «буйных», которые не хотят находится в рамках четких правил игры и военной дисциплины, которую внедряет Захарченко. «Атаманщина» закончилась.

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    2) Перед анонсированной встречей в «нормандском формате» дается ряд сигналов Западу и Украине:

    • ситуация в «ДНР» под полным контролем, а командиры, приложившие руку к нарушению Минских договоренностей, понесли наказание;
    • устраняются публичные фигуры, которые успели больше всего засветиться в войне и вызывают наибольшую агрессию в Украине;
    • в «ДНР» готовы идти на переговоры в рамках минского процесса;
    • теперь мяч на поле Украины. Понесут ли наказание военные, которые отдавали приказ о «ползучем» наступлении? И готова ли вообще Украина к переговорам?
    Джерело: блог Дмитра Корнійчука
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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