«Я устал - я ухожу». Чому насправді пішла Гонтарева

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерія Гонтарева

Суспільству для заспокоєння необхідно «згодувати» когось із оточення Порошенко

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Итак, коротко о заявлении Гонтаревой об отставке.

Для украинцев устроено очередное шоу, чтобы показать: мол, Гонтарева уходит в стиле « я устал - я ухожу». Хотя на самом деле - речь идет о вынужденной отставке.

1) Порошенко понял, что пора прекратить прикрывать Гонтареву, которая по его указанию устроила такое колличество «мутных» схем в банковском секторе, что их уже нельзя скрыть от общества.

2) Обществу для успокоения необходимо «скормить» кого-то из окружения Порошенко. Показать, что нет неприкасаемых. Показать, что хоть кто-то у барина ответит за ухудшение жизни людей. И если Гройсмана, поднявшего тарифы, трогать не станут, то Гонтарева с ее курсом 27 грн за доллар - очень подойдет.

3) Порошенко напоследок решил поюзать Гонтареву по полной программе. Поэтому и отставка отложена на месяц.

С одной стороны, именно Гонтарева должна провернуть сделку по продаже российского «Сбербанка» неким инвесторам, якобы не связанным с Кремлем.

С другой - Гонтарева, хотя она и рассказывает нам байки о слезах МВФ об ее уходе, остается элементом торга Порошенко с американцами, у которых много вопросов, как использовались прежние транши.

Подобные торги Порошенко проводил в 2016-м, выменивая транш на страшного-ужасного генпрокурора Шокина. Только за Гонтареву он хочет получить больше денег.

Апрельский транш - это только написать заявление. Еще денег подкините - подписать. А то Порошенко может и передумать отпускать такого ценного кадра...

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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