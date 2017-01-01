Захід вирішує питання щодо Донбасу через голову Порошенка?

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо не буде реалізації Мінських угод, то і грошей від Європи більше не буде

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Встреча Нормандской четверки станет логическим продолжением переговоров Тиллерсона-Лаврова в Москве 12 апреля.

Именно в России США наконец-то официально озвучат Кремлю позицию по Украине. И уровень своего вмешательства в Минский процесс.

А какую-то стратегию в Вашингтоне все же уже разработали. Недаром Госдеп заявил, что в Москве Тиллерсон будет обсуждать план выполнения минских договоренностей. А Меркель и Трамп оперативно созвонились по украинскому вопросу.

Какие любопытные моменты уже можно отметить перед визитом Тиллерсона?

1) В отличие от администрации демократов, при которой Порошенко и вице-президент Байден выступали единым фронтом, сейчас Белый дом вообще не координирует свои действия с Киевом. И согласовывает свои позиции только с Меркель, через голову Порошенко.

Иными словами, если какое решение в Москве будет Тиллерсоном-Лавровом принято, то Киев поставят просто перед фактом.

2) США решили не вступать в дискуссии с Порошенко, налаживать контакты, давать гарантии, что он останется «губернатором Украины».

Трамп просто использует имеющиеся рычаги давления. С одной стороны, это МВФ. Апрельский транш в миллиард долларов - это «бонус», выделенный авансом Порошенко за хорошее поведение. Но если Киев хочет получить еще 4, 5 млрд долларов и не стать банкротом уже в этом году - то придется выполнять Минские соглашения.

С другой стороны, США продавили через меморандум усиление роли антикоррупционного бюро (НАБ). А уголовные дела против ближайшего окружения Порошенко (Насирова, обыски в Нацбанке у Гонтаревой) - это только начало давления на Порошенко.

3) Меркель, которую два года Киев банально обманывал с выполнением «Минска», также решила обойтись без переговоров с Порошенко. И использовать метод кнута и пряника.

«Пряник» Порошенко уже получил - это 600 млн евро от Еврокомиссии и планируемое удачное голосование за безвиз в Европарламенте.

А дальше последует «кнут». Если не будет реализации минских соглашений (после встречи в «нормандском формате», где обьявят о прогрессе), то и денег от Европы больше не будет. И Меркель поспособствует, чтобы Совет ЕС не утвердил потом решение Европарламента о безвизе.

Резюмируем. Запад начал решать вопросы по Донбассу через голову Порошенко - напрямую в Путиным. Поскольку больше двух лет «замороженных» минских соглашений показали, что только методом силового давления можно заставить Порошенко выполнять договоренности. А иначе - у Киева всегда найдется «ползучее наступление» и «блокада Донбасса активистами».

Однако Порошенко оказался отнюдь не гениальным стратегом. И именно поддержкой блокады он загнал себя в окончательный тупик, дав прекрасный повод т.н Л/ДНР и Кремлю оставить Киев без угля и на грани полного экономического коллапса. Но больше спасать Порошенко за просто так Запад не намерен. Они это уже проходили. Теперь только жесткий подход. И никакой гидности...

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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