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    Думки вголос

    Закриття Липецької фабрики. Пять сигналів від Петра Порошенка

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 11:12
    • Розсилка
    Липецька фабрика
    Липецька фабрика

    Порошенко починає готуватися до парламентської і президентської кампанії, яка, на відміну від 2014 року, будуватиметься на антиросійській риториці

    Мовою оригіналу

    «Рошен» заявил, что в апреле закрывает Липецкую фабрику.

    К чему это?

    1) С экономической точки зрения: Порошенко столько уже заработал за половину президентского срока, что окупил покупку Липецкой фабрики, инвестиции и прибыль на сто лет вперед. Поэтому ее можно спокойно законсервировать.

    2) С политической точки зрения:

    А) Порошенко избавляется от одного из главных аргументов его критиков «мол, у нас с Россией война, а у вас там работающий бизнес»;

    Б) Порошенко начинает готовиться к парламентской и президентской кампании, которая, в отличие от 14-го года, будет строиться на антироссийской риторике. То есть - Порошенко забирает себе нишу «ястреба»;

    В) Порошенко официально хоронит Минские договоренности, поскольку теперь он будет только «мочить» Путина, не опасаясь последствий для своего бизнеса. А значит - мы не увидим никакого прогресса;

    Г) Порошенко дает сигнал Трампу: республиканцы должны поддерживать его антипутинскую линию. И советы о мире он принимать не намерен.

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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