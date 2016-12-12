Закриття Липецької фабрики. Пять сигналів від Петра Порошенка

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Липецька фабрика

Порошенко починає готуватися до парламентської і президентської кампанії, яка, на відміну від 2014 року, будуватиметься на антиросійській риториці

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«Рошен» заявил, что в апреле закрывает Липецкую фабрику.

К чему это?

1) С экономической точки зрения: Порошенко столько уже заработал за половину президентского срока, что окупил покупку Липецкой фабрики, инвестиции и прибыль на сто лет вперед. Поэтому ее можно спокойно законсервировать.

2) С политической точки зрения:

А) Порошенко избавляется от одного из главных аргументов его критиков «мол, у нас с Россией война, а у вас там работающий бизнес»;

Б) Порошенко начинает готовиться к парламентской и президентской кампании, которая, в отличие от 14-го года, будет строиться на антироссийской риторике. То есть - Порошенко забирает себе нишу «ястреба»;

В) Порошенко официально хоронит Минские договоренности, поскольку теперь он будет только «мочить» Путина, не опасаясь последствий для своего бизнеса. А значит - мы не увидим никакого прогресса;

Г) Порошенко дает сигнал Трампу: республиканцы должны поддерживать его антипутинскую линию. И советы о мире он принимать не намерен.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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