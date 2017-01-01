Блокада Донбасу. Список замовників

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щоб зрозуміти суть процесів з блокадою Донбасу, не забиваючи собі голову надмірної серйозністю, краще почати з анекдоту.

Мовою оригіналу

Пациенту сумасшедшего дома как-то ночью стало холодно, и он поджег помещение. Через полчаса, когда пожар разгорелся, вокруг суета, пожарные с ведрами, паника … А он смотрит на все это и возмущается. Мол, как разжигать костер, так он сам, а греться прибежали все. Отличие этого анекдота от нашей ситуации в том, что у нас пожарные пока не приехали. А многие действительно сбежались погреться. Процент сумасшедших в реальности выше, чем в анекдотах…

Маленькое лирическое отступление, дабы потом не таскаться по судам. Все изложенное ниже не инсайд и не тайный слив документов. Просто результат анализа открытых источников, списка участников процесса и небольших утечек информации, как без них. Итак, с чего все началось? Началось с львовского мусора и Гройсмана, который не сдержал слово. Ну а дальше подключились «желающие погреться».



Трагикомическая эпопея «странствия львовского мусора по Украине» нанесла громадный ущерб рейтингу партии «Самопомич». Очевидно, что ее популярность строилась и держалась совсем не на акциях Егора Соболева и не на сомнительном прошлом комбата Семенченко. Основа рейтинга Самопомичи – красивый город Львов, настоящая жемчужина украинского туризма, в которую влюблены все, кто там хоть раз побывал. И символ этого успеха – бессменный мэр Львова, успешный хозяйственник Андрей Садовой.



Вот, львовяне сейчас начали смеяться, но поверьте – в Украине многие так считают. Считали. А тут этот мусор. И полная беспомощность власти, которая разрушает имидж успешного градоначальника. Решить проблему смогли только после приезда Гройсмана, который пообещал землю под новый полигон. Пообещал, но выполнить обещание не спешит. Раздражение Садового можно понять – это натуральное «кидалово». Выставили клоуном на общей пресс-конференции, а в результате еще и не спешат выполнить обязательства. Вот лидер Самопомичи и принял решение, что просить Порошенко и Гройсмана не имеет смысла – говорить можно только с позиции силы. Садовой решил убить сразу двух зайцев одним ударом. Создать Банковой и Кабмину большие проблемы и одновременно переключить внимание общества с мусора на более яркие события. Технологи быстро нашли вариант – блокада Донбасса. Под каким-нибудь красивым лозунгом.



С лозунгом возникла дилемма – он должен быть либо реальным, либо красивым. Красота требует жертв, приняли решение политтехнологи Самопомичи и пожертвовали реальностью. Нет торговли на крови, нет барыгам на войне – это хорошие дровишки для уже горящего костра. Но для растопки мелковато. Освободить украинских пленных – вот это цепляет. Потому что никого не оставит равнодушным. Все украинцы хотят любой ценой освободить наших героев из плена, это даже не обсуждается. Вот только умные люди понимают, что лидеры всех этих ДНР и ЛНР просто дешевые шестерки и таких вопросов не решают. Судьбу наших заложников определяет Москва, которой на все эти блокады плевать. Но технологи справедливо предположили, что умных не так уж и много. И не прогадали.



Ресурсов и Самопомичи было маловато, но быстро нашелся союзник – Игорь Колмойский. Оснований сделать небольшую пакость Банковой у него хватает – отжатие «Приватбанка» он не простил. Но есть и реальные проблемы, например залоги связанным компаниям по кредитам банка и нехорошие перспективы в этой связи. Долги отдают только трусы, а Игорь Валериевич не из таких. УКРОП на местах получил команду максимально содействовать блокаде, подтягивать активистов, качать тему в СМИ, а Парасюк спешно отбыл к месту событий. Потому что в полководческий гений Семенченко Коломойский не верит абсолютно. Умный человек. А пока обсуждался формат и цена вопроса, к теме подключились Саакашвили и Демальянс – у них свои интересы. Конфликт имеет шансы стать глобальным, нанести удар по рейтингу власти и при удачном для них развитии событий закончиться досрочными выборами. А за этот сценарий они готовы бороться. Но это еще не финиш.



Если во львовском кафе за столиком сидят Садовой, Саакашвили и Гацько, это просто интересно. Но если за этим столиком тихо прозвучит «досрочные выборы», то Юлия Тимошенко услышит, где бы она в этот момент не находилась. Таким образом, к коалиции добавился еще один участник. Про пленных к тому времени забыли даже те, кто в самом начале говорил об этом всерьез. Какие пленные, когда пахнет выборами и властью? Не до них, увы. Приходите позже, тут серьезное дело. Вот так и сформировался союз «блокадников» со своими организаторами, заказчиками и исполнителями. Единственная проблема – цели в перспективе разные. Но это же в перспективе. А на старте единым фронтом.



Садовой в принципе не против выборов, но готов забрать своих людей и свои СМИ с блокады, если ему дадут новый мусорный полигон и оставят в покое. А с Коломойском и прочими пусть Банковая разбирается сама – это уже не его проблемы. Коломойскому глубоко плевать на львовский мусор. УКРОП к выборам готов, но тоже согласен уйти после железобетонных гарантий от НБУ, что долги Приватбанка будут забыты. А с Садовым и прочими Саакашвили пусть власть разбирается сама. Не его проблемы. Тимошенко и разные Гацько с Саакашвили прямых выгод от компромисса не видят. Им нужен энергетический коллапс, катастрофа в масштабах государства или большая бойня в тылу – лишь бы кризис привел к досрочным выборам. Про Украину никто не думает – это позже, а сейчас большая политика. Кремль подключает свои ресурсы – там понимают, что при любом сценарии получат бонусы.



Попутно движение обросло ребятами рангом поменьше, которые просто хотели создать проблемы Ахметову, чтобы получить отступные. А почему бы и нет – деньги не пахнут. Ну и без искренних патриотов, которые поверили организаторам и технологам не обошлось. Это, на самом деле, самая большая моральная проблема. Ветераны АТО, которые не вдавались в сложности политических игр и поверили, что смогут таким образом помочь пленным побратимам. Когда подонки используют героев с помощью обмана – нет ничего более низкого и подлого. В смысле – не может быть. Но у нас именно тот случай, когда есть.



Вот такая простая история с отсутствием простых выводов. Порошенко от шантажа уклонился своим любимым способом – спрятался. Смелость и решительность, очень хорошие качества, но достались они не всем. Президент свалил проблему на СНБО и отправился в заграничные поездки «пока все рассосется». Это его привычный стиль – решать проблемы чужими руками. Но в данном случае блокадники резко загрустили. Одно дело шантажировать трусоватого Порошенко, получая реальные бонусы по земле под полигон или гарантии НБУ, и совсем другое – иметь дело с Турчиновым. Он не распоряжается землей, не влияет на главу НБУ и если и может что-то дать, так это только по шее. Кровавый Пастор, что с него взять – у СНБО очень ограниченный набор инструментов. Для подкупа у него вообще ничего нет. Традиционные кнут и пряник он использует одинаково – пряником тоже бьет…

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