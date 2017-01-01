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    Думки вголос

    Чому Росія робить з Яценюка «чеченського бойовика»

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 21:53
    • Розсилка
    Креативні користувачі соціальних мереж жартують з російського керівництва
    Креативні користувачі соціальних мереж жартують з російського керівництва

    Ми Хунта. Страшна країна, якої нібито й немає, але яка дає по пиці непереможній російській армії

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    Украинская Хунта настолько сурова, что убивает российских военных даже в прошлом. Вот вы смеетесь, а российские правоохранители находят все новые доказательства. Они безупречны, как безупречен чистый бред идиота. Контора пишет бумажки, реальность нервно курит в сторонке. Итак, без всяких шуток Министерство внутренних дел Украины получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении Яценюка А.П. в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ.

    Обвинения достаточно серьезные. По версии российского следствия, Яценюк (в то время еще студент) убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики. Будущий украинский премьер якобы был членом вооруженной банды «Мечта» и вместе с ней «участвовал в атаках на российских военных на военные подразделения России на территории «Президентского дворца», площади «Минутка», и железнодорожной станции «Грозный» в период с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года. Тридцать убитых и 13 раненых российских военных практически за один день – 1 января. Неплохой результат, я считаю. То есть один Яценюк (напомню – в то время молодой студент) может уничтожить российскую армию полностью года за два, максимум за три. А если ему будут помогать известные российскому зрителю диверсанты Зорян и Шкиряк? Мордору не позавидуешь.

    На самом деле, смешного тут не так много. Конечно, чтобы посмеяться над этими заявлениями российских следователей достаточно поднять журнал посещаемости в деканате Черновицкого университета. Но ведь они генерируют этот бред не просто от скуки, а с какой-то целью? Значит, раздражает их Яценюк настолько, что они согласны выглядеть идиотами, лишь бы хоть как-то добавить ему проблем. Но зачем? Яценюк уже год не премьер, он не народный депутат, просто лидер партии – откуда столько ненависти у Мордора? А все просто. Он попил им крови в качестве украинского премьера и продолжает создавать проблемы.

    Отказ Украины от российского газа стал ударом по всей антиукраинской схеме.

    Конечно, в Кремле Яценюка ненавидят. И пытаются создать проблемы на международном уровне. Интерпол это в первую очередь бюрократия и там правит не реальность, а бумаги. Россия этих бумаг даст – год можно подтирать разные места. Дальше будет еще веселее.

    Ну, что такое, тридцать убитых российских военных за день? Мелко. Сто. Или двести! Не просто убил, а съел. И еще тысячу взял в плен и пытал, заставляя учить этот сложный и непонятный украинский язык. Из пленной тысячи все умерли, вырвался только старик Азаров, но до сих пор страдает и не может нормально говорить. Я не знаю, есть ли тормоза в головах российских пропагандистов и на чем они остановятся. После съеденных снегирей и распятого мальчика в трусиках логика впала в агонию. Флюгер российской пропаганды приколочен намертво и ветер обреченно дует в указанном направлении. Мы Хунта. Страшная страна, которой как бы и нет, но которая дает по морде непобедимой российской армии. Ежедневно. Вот такой парадокс…

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія Арсеній Яценюк путінський режим Чечня
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