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    Думки вголос

    Мінський капкан для України

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 06:56
    • Розсилка

    Петро Порошенко заявив, що завдяки Мінським угодам Україна отримала час і можливість для зміцнення своєї армії. І закликав не вірити тим, хто будує свою політичну кар'єру на «огульній критиці Мінських угод». А давайте з цього місця детальніше? Тому що це важливо.

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    Да, президент говорит правду - благодаря минским соглашениям Украина получила время и возможность для укрепления своей армии. За три года благодаря общим усилиям волонтеров, добровольцев, государства была создана сильная боеспособная украинская армия. С нуля это факт. Восстанавливали бронетехнику, искали для нее топливо и аккумуляторы, собирали на нормальный камуфляж и бронежилеты. 

    Очень много историй можно рассказывать об этом действительно героическом и невероятном времени. В сухом остатке практически на голом месте появилась одна из самых сильных и боеспособных армий в Европе. А может и самая - желающих проверять мало, один сумасшедший, который несет тяжелые потери, получая от нашей армии по зубам в Донбассе. И в тот момент Минские соглашения дали нам необходимое время. Хотя, будем справедливыми, если бы российская армия уже тогда не получала по зубам от украинских ВСУ и добробатов, никто соглашение с нами не подписал бы. Время мы использовали с пользой. Что дальше?

    А дальше Минские соглашения при «правильной» кремлевской трактовке станут для Украины большой ловушкой. И уже не военным вторжением, а внутриполитической игрой Москва будет добиваться своей первоначальной цели. То есть уничтожения украинской независимости.

    Выборы в Донбассе под дулами российских автоматов. Особый статус Донбасса с полностью подконтрольной Кремлю местной властью. Амнистия для боевиков и превращение их в «народную милицию». Практически вся система власти в Донбассе и правоохранители с судами контролируются местными вождями, то есть Москвой и Киеву не подчиняются. Зато получают защищенное финансирование из украинского бюджета (тут децентрализация им совсем не нужна). В качестве бонуса - право вето на внешнеполитические решения Верховной Рады. 

    К чему приведет реализация такого плана? Правильно, к параду суверинитетов других регионов и взрыву протестов в столице. Путину в принципе все равно, как уничтожить независимую Украину. Такой сценарий ему тоже подходит. А нам категорически нет. И в таком ключе Минские соглашения из удачного временного компромисса превращаются для Украины в ловушку. Которая станет для нас приговором. Так что «огульная критика» Минских соглашений сегодня не просто риторика - это логичное требование времени. И хотелось бы верить, что президент это понимает...

    Джерело: Донецкие вести
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко Донбас Мінські угоди
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