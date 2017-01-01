Неіснуюча криза. Чи дійсно в Україні все так погано з грошима?

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: podrobnosti.ua

Криза в головах. В офіційній статистиці ООН. І, найбільше, у виступах політиків

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Я не буду сейчас цитировать Бойко и Тимошенко, Ляшко и Вилкула, вы все равно слышите их каждый день, даже если не хотите. Общий слоган – «украинцы дошли до грани нищеты, перешли эту грань, отбирают хлеб у голубей».

И если завтра этих политиков не выбрать во власть – послезавтра мы все умрем. Это грамотная риторика, кстати. Если в качестве добавки пообещать уже завтра поднять пенсии до 5 тысяч, а зарплаты до 500 евро, а также «отнять и поделить», то избирателю это понравится. Но я сейчас не буду о политике – только об экономике.

Если вы не хотите верить политикам в то, что завтра мы все умрем, остается судить по косвенным признакам. Я понимаю, что любое заявление о реальном росте доходов вызовет волну критики. Шквал проклятий и требования «Поехать в село», «Пожить на минимальную пенсию» и так далее.

Ну и черт с ним. Переживу. Тем более, в селе я недавно был – у меня знакомый на паре гектаров выращивает ягоды. Пашет, как проклятый, плюс три рабочих. Прибыль – зашкаливает. Планирует оставить с носом перекупщиков, чтобы торговать с ЕС напрямую, но его пугает бюрократическая процедура. Но оставим эмоции в стороне – перейдем к косвенным признакам.

Для затравки, в 2016 году после трехлетнего падения пошла в рост строительная отрасль – на 13,1% по итогам года. В том числе жилищное строительство – на 13,0%. Кто видел новостройки в Киеве, Киевской области, Львове, Днепре, тот понимает о чем я говорю.

Да, кризис. Но кто-то покупает эти квартиры? Причем, из-за дефицита оборотных средств у застройщика и дороговизны кредитов – покупает еще на стадии строительства. Оценивайте, как угодно, но это факт.

Также в марте 2017 года зафиксирован посткризисный рекорд продаж новых авто в Украине – почти 7 тысяч машин за месяц.

Если говорить о результатах продаж за первые 3 месяца 2017, рост составляет 35%. Факт? Согласен, что крыша над головой и автомобиль это не роскошь, а необходимость. Перейдем к более интересной отрасли?

Самым удачным годом для авиаперевозчиков в Украине стал 2012 год. Это вполне логично, потому что к украинским пассажирам добавилось приличное количество иностранных футбольных болельщиков. Тогда был поставлен своеобразный рекорд – 8,1 млн. пассажиров за год.

Я не буду сейчас дробить на внутренние и внешние рейсы, просто потому что в среднем статистика год от года не меняется – внутренних перелетов у нас порядка 10% плюс-минус на общую картину не влияет. Итак, просто запомните цифру рекорда – 8,1 млн. И пойдем дальше по статистике.

В 2013 году этот показатель удалось удержать. То ли инерция, то ли туристов было больше, но факт остается фактом. А вот в 2014 году все стало намного хуже. Война и экономический кризис пришли, как всегда, парой.

Количество пассажиров упало до 6,5 миллионов в год. В 2015 еще минус – 6,3 миллиона. Что мы имели на тот момент? Оккупированные Крым и Донбасс, потеря крупного аэропорта в Донецке, плюс аэропорты Луганска и Симферополя.

Экономика, как и прошлые два года, работала на армию и удержание уровня социальных выплат. Рост ВВП минимальный, а главное достижение – удержались от дефолта и падения в пропасть.

И тут в 2016 году по данным Госавиаслужбы мы получаем… 8,3 миллиона пассажиров за год. Рост в сравнении с 2015 более 30%.

Согласен, база 2015 для сравнения выглядит печально. Но теперь вспомним прорывный рекорд 2012 во время футбольного чемпионата – 8,1 млн. То есть в 2016 после потери трех аэропортов, оккупации части территории и продолжающейся войне, которая оказывает сумасшедшее давление на экономику, украинцы стали летать гораздо больше.

И вот тут, кстати, важно посмотреть, куда летали люди. 802 тысячи – внутренние рейсы. Капля в море. Потому что международные перелеты – 7 млн. 472 тысячи. Вывод простой. По результатам работы в 2014 и 2015 году мы прошли кризис и ушли в плюс. В 2016 украинцы летают самолетами больше, чем на пике в 2012 и как правило летают в Европу. Что тоже стоит денег.

Очень важный момент. Это не богатые, у которых часто свои самолеты или чартер. Богатые не летают лоу-костами, эконом-классом и даже не ездят «Хюндаями», в которых часто тоже яблоку негде упасть. Этот тот самый средний класс, который ловко прячется от бдительного взора налоговой службы.

И не нужно торопиться с обвинениями. Потому что это тот самый средний класс, который в самые суровые дни 2014 года переводил, сколько мог, на армию. Напрямую, через волонтеров, не слишком доверяя цепочке «налогоплательщик-ГФС-Минобороны-солдат». И в 2015 тоже.

Это тот средний класс, который собирает больным детям на операции и лечение часто за границей, потому что нашему Минздраву либо не верят, либо они уже не способны помочь. При том, что налоги на зарплату в Украине как правило ниже, чем в Европе.

Так что причину работы в тени нужно искать не в размере ставки. Размер, как успокаивают нас психологи – не главное. Административный аппарат и толпа голодных контролеров вокруг малого бизнеса и самозанятых – вот главная беда. Кстати, эти самые контролеры тоже скрытый средний класс. Вот такой парадокс.

Где-то в идеальной вселенной волонтерам не нужны деньги для бойцов. В той же вселенной не нужно собирать деньги на операцию, потому что достаточно платить налоги. Там все просто – честно работаешь, честно платишь за выбранные тобой услуги.

Если медицина не входит в список выбранных тобой услуг, есть вариант застраховать свое здоровье на случай болезни. Или махнуть рукой на риски, а в случае резкой боли в боку или повышенной температуры положиться на Гугл и милость Господа. Рискованно, но честно.

А мы застряли между идеальной вселенной и недоразвитым социализмом. Отсюда львиная доля проблем. Человек на шпагате практически беззащитен. И общество – тоже.

Джерело: Еспресо ТВ

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