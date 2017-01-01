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    Думки вголос

    Прес-конференція президента має відбуватися щомісяця

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 21:20
    • Розсилка
    <span>Прес-конференція Петра Порошенка</span>
    Прес-конференція Петра Порошенка

    У Порошенка напружений графік. Але громадяни України зі своїми питаннями важливіші всіх

    Мовою оригіналу

    Пресс-конференция президента меркнет на фоне отзывов о ней в Сети.

    Кто-то пишет, что Порошенко «велик и славен словно вечность», а журналисты просто шавки. Кто-то наоборот пишет, выбирая особенно обидные прилагательные именно для президента. Я даже не знаю, имеет ли смысл вставлять свои 5 копеек?

    Красивые слова и обещания логичны для политика, который рвется к власти. Дорвавшись, он превращается в чиновника и должен отчитываться о проделанной работе и давать здравые и реальные обещания на оставшийся срок. А не на перспективу. Других журналистов у нас нет - кому не нравится, пусть идет и строит свое СМИ. В общем, много всего всплыло в дискуссиях.

    Я бы предложил сделать президенту традицией отчеты перед прессой раз в месяц. Знаю, у него напряженный график. Но граждане Украины со своими вопросами важнее всех. Если кто не в курсе.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко ЗМІ
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