Проблеми зі сміттям. Сьогодні Львів, а завтра Київ та Дніпро?

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: portal.lviv.ua Сміття у Львові

В Швеції за сміття вже платять реальні гроші. Чому б не зробити все це в Україні відразу і без довгих дискусій?

Мовою оригіналу

Каждый раз, когда вы произносите вслух «львовский мусор», где-то во Львове непроизвольно икает солидный сотрудник местной полиции. Да, тема мусора из европейской столицы и туристической Мекки Украины уже стала мишенью для шуток и анекдотов. И отдельной статьи точно не стоит. Про идею Андрея Садового вывозить мусор в Чернобыль вообще говорить не хочу. Да, там можно сделать мега-свалку. А можно мега-заповедник. Экологи рассказывают, что там дичи наплодилось не просто много, а очень. Даже видели зубров, которых официально в Украине уже давно не существует. В общем, перед тем как загадить, стоит немного подумать.

Вот только проблема мусора – не львовская. Вернее, не только львовская. Завтра она может повториться в Днепре. Например, в результате пожара на свалке и закрытия полигона. Днепр генерирует мусор в гораздо больших объемах. А у мэра Филатова много врагов. В местном политикуме и на Банковой. То есть даже без пожара, перекрывшая дорогу группа «антимусорных активистов» создаст коллапс в течение нескольких дней. Про Киев и говорить не стоит – там реальное количество жителей и продуцируемого ими мусора намного выше отчетного. То есть малейший сбой и – катастрофа.

Что касается Львова, то там ситуация до сих пор остается напряженной. В настоящий момент руководство города заключило временные сделки с пятью городами Львовской области на вывоз почти двух тысяч тонн твердых бытовых отходов. А очередную фуру с мусором из Львова задержали в Днепре. Потому что соглашения по области временные. А на прошлой неделе бдительные граждане задержали сразу несколько таких автомобилей в Днепропетровской области. Расписали транспорт оптимистичными пожеланиями в адрес львовского градоначальника Андрея Садового и отправили восвояси. Мне уже просто интересно, в какую сумму львовянам обходится вот эта транспортировка мусора по всей стране? Или из местного бюджета компенсируют бензин? Но так или иначе, все из их карманов. Предлагаю, с грехами Садового покончить в одном абзаце (заслужил) и перейти к делу.

Действительно, проблема утилизации мусора во Львове находится даже не в зачаточном, а в противозачаточном состоянии. Если верить местным журналистам, то за десятилетие у власти к Садовому обращались более сорока компаний с предложением построить мусороперерабатывающий завод. Из четырнадцати стран. Все получили отказ. Я по свойственной мне наивной вере в человеческую жадность предположил бы конфликт интересов в вопросе отката и доли в бизнесе, но не будем сразу о плохом. Возможно, они просто не понравились мэру. Все сорок с лишним компаний были плохими, с тяжелой кредитной историей и не вызывали доверия. Среди них ни одной не нашлось достойной. Так, наверное, бывает. Я не верю в эту трактовку, но презумпция невиновности обязывает.

Так или иначе, Садовой не построил мусороперерабатывающий завод, хотя ему предлагали больше сорока раз. И получил проблему. Пусть оценку ему даст избиратель на следующих выборах, а мы от данного конкретного градоначальника возвращаемся в большой мир. К Киеву, Днепру, Запорожью и другим большим городам. Которых, на самом деле, от львовской мусорной катастрофы отделяет один маленький шаг. Закрытие основного мусорного полигона. Днепр утонет в мусоре через три дня. Запорожье через четыре. Киев продержится максимум двое суток. Вот такая реальность. И спасти Львов «всем миром» просто потому что сил не хватает смотреть на утопающий в мусоре прекрасный город можно. Но завтра – кто спасет вас? Или Филатов строит уже мусороперерабатывающий завод? Или Кличко понимает вообще о чем речь? Нет. Практически нигде эта проблема не в приоритете. Да и Гройсман особо не заморачивается. А зря.

Опыт показывает, что власть начинает активно и прямо героически работать после тесного знакомства с имеющим скверные привычки жаренным петухом. До того – спит. Ну, жует, конечно, чем-то чавкает, хрумкает, но очень похоже, что до кризиса не просыпается. Значит, надо как-то будить. Как-то доносить до влиятельных ушей, что проблема с мусором во Львове – не локальная катастрофа. Это наглядный пример, как может быть завтра в Днепре, Киеве, Запорожье или Николаеве. Сколько можно плодить свалки и ждать катастрофы? Если в развитых странах мусор, это не проблема, а ресурс. Который легким движением руки и инвестициями в масштабе пары сотен тысяч евро превращается в источник тепла и электроэнергии. Ну и вторсырья, если кто-то хочет еще больше заработать. Как же нам сделать этот чудесный шаг от проблемы, к доходам и альтернативной энергетике?

Просто. Все очень просто. Не нужно прилагать особых усилий и даже строить собачью будку, как любят говорить Петр Порошенко и Борис Колесников. Усилий минимум. Нужно просто разрешить с минимальными потерями сделать это другим. Технологии давно существуют. В Швеции, в Норвегии – самые передовые. В других европейских странах тоже есть, но чуть старше. А в Швеции за мусор уже платят реальные деньги. Не те, кто его выбрасывает, а те, кто забирает. Почему бы не сделать все это в Украине сразу и без долгих дискуссий?

На самом деле все просто. Проект от Кабмина и 226 голосов в Верховной Раде. Коалиция проголосует просто в украинских интересах, ну а Самопомич чтобы покончить с позором. Оборудование для мусороперерабатывающих заводов, для установок, позволяющих утилизировать мусор и получать из него тепло и электричество – ввоз без пошлин. И само предприятие на несколько лет без налогов. Они и так трудоустроят кучу народа, что для Украины сразу плюс. А мусор – минус.

Проживем мы в этой ситуации без налогов и пошлин. Тем паче, потом они начнут продавать газ, электричество, входить в тепловую инфраструктуру – мы свое возьмем с прибыли, а не с инвестиций. Логичный ход? И гарантии частной собственности лично от президента. Пусть Порошенко скажет, что если вдруг инвестора в мусороперерабатывавющее предприятия крепит налоговая или местный феодал – звонить сразу в АП. Пароль – «Мы инвесторы в мусоропереработку и у нас проблемы». Пока у нас кривоватые законы и суды – это не лишнее.

И все, проблема будет решена в течение года. А через два – пойдет прибыль плюс тепло и электроэнергия. Лучше этот вопрос не откладывать – можно даже какую-то презентацию для инвесторов устроить. В духе «добро пожаловать». Слово за Кабмином и Верховной Радой. Сколько можно откладывать? Это сейчас нам жалко Львов, а завтра по той же причине может стать жалко Днепр или Киев. Давайте уже превращать дерьмо в деньги, а не наоборот, как привыкли…

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»